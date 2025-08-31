Thúc đẩy hợp tác nghị viện trở thành trụ cột trong quan hệ Việt Nam - Trung Quốc

Chiều 31-8, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã hội đàm với Ủy viên trưởng Nhân đại toàn quốc Trung Quốc Triệu Lạc Tế, nhân chuyến thăm chính thức Việt Nam.

Đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội và đồng chí Triệu Lạc Tế, Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị, Ủy viên trưởng Nhân đại toàn quốc Trung Quốc tại lễ đón chiều 31-8. Ảnh: QUANG PHÚC.

Tại cuộc hội đàm, đồng chí Triệu Lạc Tế thay mặt Đảng, Nhà nước và nhân dân Trung Quốc gửi lời chúc mừng nồng nhiệt tới Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam về những thành tựu phát triển quan trọng trong suốt 80 năm qua. Đồng chí nhấn mạnh, hai nước là láng giềng hữu nghị, từng kề vai sát cánh trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc và hiện đang tiếp tục học hỏi lẫn nhau trong quá trình xây dựng chủ nghĩa xã hội.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn khẳng định, quan hệ hợp tác nghị viện cần trở thành trụ cột quan trọng trong tổng thể quan hệ song phương Việt Nam - Trung Quốc, phù hợp với mức độ tin cậy chính trị ngày càng sâu sắc giữa hai nước. Chủ tịch Quốc hội đề nghị hai bên triển khai hiệu quả thỏa thuận hợp tác, duy trì tổ chức phiên họp Ủy ban hợp tác liên nghị viện luân phiên 2 năm/lần; tăng cường trao đổi đoàn các cấp, giữa các đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân địa phương; ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn nghị viện khu vực và quốc tế.

Chủ tịch Quốc hội cũng đề nghị Nhân đại toàn quốc Trung Quốc quan tâm, ủng hộ triển khai các lĩnh vực hợp tác trọng điểm như đường sắt, tạo thuận lợi thương mại, đầu tư, hợp tác cấp địa phương; đồng thời phát huy vai trò giám sát trong thực hiện các thỏa thuận đã ký. Việc thúc đẩy giao lưu nhân dân, qua đó củng cố nền tảng xã hội cho quan hệ hai nước cũng được nhấn mạnh.

Đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội hội đàm với đồng chí Triệu Lạc Tế, Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị, Ủy viên trưởng Nhân đại toàn quốc Trung Quốc. Ảnh: QUANG PHÚC.

Hai bên cũng trao đổi về vấn đề trên biển, nhất trí thực hiện đầy đủ nhận thức chung cấp cao, phối hợp xử lý thỏa đáng các vấn đề phát sinh, duy trì môi trường hòa bình, ổn định.

Ngay sau hội đàm, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Ủy viên trưởng Nhân đại toàn quốc Trung Quốc Triệu Lạc Tế đã đồng chủ trì Phiên họp lần thứ nhất Ủy ban hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Nhân đại toàn quốc Trung Quốc.

Hai bên đánh giá cao việc tổ chức phiên họp đầu tiên theo cơ chế hợp tác nghị viện song phương mới thiết lập, thể hiện sinh động quan hệ hợp tác ngày càng chặt chẽ, hiệu quả và tin cậy cao giữa hai cơ quan lập pháp. Phiên họp được thống nhất xem là cơ chế quan trọng thúc đẩy hợp tác song phương, với nội dung thảo luận sâu rộng về công tác lập pháp, giám sát các vấn đề an ninh quốc gia, hợp tác kinh tế - thương mại, khoa học và công nghệ…

BÍCH QUYÊN