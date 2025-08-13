Thúc đẩy kết nối hai nền kinh tế Việt Nam - Hàn Quốc phát triển thực chất, hiệu quả

Chiều 12-8, trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Hàn Quốc, tại thủ đô Seoul, Tổng Bí thư Tô Lâm đã hội kiến Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Woo Won Sik.

Tiềm năng phát triển to lớn

Tại buổi hội kiến, hai nhà lãnh đạo bày tỏ vui mừng vì quan hệ hai nước đang phát triển tốt đẹp trên tất cả các lĩnh vực, mong muốn đưa quan hệ hợp tác Việt - Hàn đi vào chiều sâu thực chất, tương xứng với mối quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện, cũng như tiềm năng phát triển to lớn của hai nước, trong đó hợp tác nghị viện giữ vai trò hết sức quan trọng.

Tổng Bí thư Tô Lâm hội kiến Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Woo Won Sik. Ảnh: TTXVN

Trên tinh thần quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện, hai nhà lãnh đạo đánh giá cao kết quả hợp tác tốt đẹp giữa Quốc hội hai nước; nhất trí thúc đẩy vai trò của cơ quan lập pháp hai nước trong phối hợp, hỗ trợ và đôn đốc các bộ, ngành và địa phương thực hiện các thỏa thuận hợp tác đã ký giữa hai Chính phủ; thúc đẩy kết nối hai nền kinh tế phát triển thực chất, hiệu quả và toàn diện. Tổng Bí thư Tô Lâm đề nghị hai bên tiếp tục triển khai hiệu quả, toàn diện các nội dung Thỏa thuận hợp tác đã ký giữa Quốc hội hai nước; đẩy mạnh hợp tác, giao lưu Quốc hội hai nước, tăng cường trao đổi đoàn cấp cao, giao lưu giữa các nghị sĩ, nghị sĩ trẻ; phát huy vai trò cầu nối của các Nhóm nghị sĩ hữu nghị mỗi nước.

Tổng Bí thư Tô Lâm đề nghị hai bên hợp tác chặt chẽ triển khai hiệu quả các cơ chế hợp tác song phương và đa phương như tiếp tục mở cửa hơn nữa cho hàng hóa xuất khẩu thế mạnh của Việt Nam vào thị trường Hàn Quốc, qua đó sớm hoàn thành mục tiêu nâng kim ngạch thương mại song phương lên 150 tỷ USD vào năm 2030; đẩy mạnh, hợp tác lao động, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao; đặc biệt tạo điều kiện cho kiều dân Việt Nam trở thành Nghị sĩ Quốc hội Hàn Quốc trong thời gian tới.

Tại cuộc hội kiến, hai bên cũng đã trao đổi về các vấn đề khu vực và quốc tế mà hai bên cùng quan tâm và ủng hộ lẫn nhau tại các cơ chế, diễn đàn đa phương.

Ưu tiên các dự án có công nghệ tiên tiến

Sáng cùng ngày, tại thủ đô Seoul, Tổng Bí thư Tô Lâm, Thủ tướng Hàn Quốc Kim Min Seok, cùng đại biểu cấp cao hai nước và hơn 400 doanh nghiệp hàng đầu với hơn 500 đại biểu đến từ hai quốc gia dự Diễn đàn Kinh tế Việt Nam - Hàn Quốc với chủ đề “Hợp tác phát triển chuỗi sản xuất trong kỷ nguyên mới!”.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu tại Diễn đàn Kinh tế Việt Nam - Hàn Quốc

Phát biểu tại diễn đàn, Tổng Bí thư Tô Lâm mong muốn các bộ, ngành phía Hàn Quốc tiếp tục hỗ trợ, thúc đẩy hoạt động đối thoại, kết nối đầu tư; tạo điều kiện cho các doanh nghiệp Việt Nam mở rộng đầu tư, kinh doanh hiệu quả tại Hàn Quốc, hàng hóa của Việt Nam dễ tiếp cận thị trường Hàn Quốc. Các doanh nghiệp, tập đoàn của Hàn Quốc tiếp tục đầu tư và mở rộng đầu tư vào Việt Nam, nhất là trong các lĩnh vực Hàn Quốc có thế mạnh và Việt Nam có nhiều tiềm năng như năng lượng sạch, xanh, các ngành công nghiệp nặng như điện tử, ô tô, đóng tàu, hóa chất, thép, vật liệu chiến lược, công nghệ bán dẫn, trí tuệ nhân tạo (AI), blockchain, các ngành dịch vụ chất lượng cao về y tế, giáo dục, phát triển đô thị, đặc biệt là các khu đô thị xanh, thông minh…

Tại diễn đàn, Tổng Bí thư Tô Lâm và Thủ tướng Hàn Quốc Kim Min Seok, cùng đại biểu cấp cao hai nước đã chứng kiến Lễ trao các thỏa thuận hợp tác giữa Việt Nam - Hàn Quốc, bao gồm thỏa thuận hợp tác giữa các bộ, ngành, địa phương của Việt Nam với các đối tác của Hàn Quốc, các thỏa thuận hợp tác về năng lượng và công nghiệp, hợp tác về lĩnh vực hạ tầng số, chuyển đổi số và chuỗi cung ứng, hợp tác về tài chính - ngân hàng, dịch vụ và du lịch.

Ngày 12-8, tại thủ đô Seoul, Tổng Bí thư Tô Lâm và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam, cùng đông đảo các nhà khoa học, nhà quản lý và lãnh đạo doanh nghiệp hai nước dự Tọa đàm về khoa học công nghệ Việt Nam - Hàn Quốc.

Chiều 12-8, Tổng Bí thư Tô Lâm đã gặp gỡ một số lãnh đạo, Chủ tịch, Tổng Giám đốc của các tập đoàn hàng đầu Hàn Quốc như Posco, Hyundai Motor, GS, HD Hyundai, Hyosung, Samsung Electronics, LG Display, Daewoo E&C, Lotte.

TTXVN