Sáng 29-11, tại Trung tâm Hội nghị triển lãm Bình Dương (phường Bình Dương, TPHCM), nơi diễn ra Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam TPHCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, các đại biểu về dự đại hội trong không khí trang trọng và đầy phấn khởi.

Từ sớm, 500 đại biểu chính thức cùng các đồng chí lãnh đạo Trung ương, lãnh đạo TPHCM, đại biểu khách mời... đã có mặt để cùng tham quan triển lãm ảnh “Mặt trận Tổ quốc Việt Nam - Phát huy sức mạnh đại đoàn kết”. Triển lãm được đặt tại khu vực tiền sảnh trung tâm hội nghị, diễn ra từ ngày 28 đến 30-11.

Đại biểu về dự đại hội.

Đại biểu về dự đại hội và tham quan triển lãm. Ảnh: VIỆT DŨNG

Không gian triển lãm gồm 3 cụm ảnh lớn được bố cục hài hòa, sinh động; có thuyết minh để đại biểu hiểu rõ hơn ý nghĩa từng câu chuyện, từng hình ảnh...

Đại biểu tham quan triển lãm trước giờ khai mạc đại hội. Ảnh: VIỆT DŨNG

Cụm 1 giới thiệu hoạt động của MTTQ Việt Nam TPHCM. Cụm 2 là phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc xây dựng và phát triển thành phố. Cụm 3 thể hiện tinh thần nhân dân TPHCM đoàn kết một lòng, hướng về đồng bào bị ảnh hưởng bởi bão lũ.

Mỗi bức ảnh là một câu chuyện, ghi lại những chỉ đạo và quyết sách đúng đắn của lãnh đạo thành phố, sự nỗ lực không ngừng nghỉ của các thế hệ cán bộ Mặt trận, đoàn thể và đặc biệt là sự tham gia cộng đồng trách nhiệm của nhân dân.

Đại biểu có mặt từ sớm để tham quan triển lãm. Ảnh: VIỆT DŨNG

Từng đoàn đại biểu đã dừng chân bên các bức ảnh, lắng nghe thuyết minh; cùng nhau trao đổi, chia sẻ kỷ niệm, bồi hồi khi bắt gặp hình ảnh quen thuộc của các phong trào, các hoạt động an sinh xã hội... Nhiều đại biểu ghi lại khoảnh khắc bên những bức ảnh xúc động của TPHCM hỗ trợ đồng bào chịu ảnh hưởng nặng nề của bão lũ, nơi lan tỏa thông điệp nghĩa tình, nhân ái vốn đã trở thành nét đẹp của người dân thành phố mang tên Bác.

Đại biểu cùng nhau chia sẻ, trao đổi qua mỗi bức ảnh

Đại biểu chụp hình lưu niệm trước giờ khai mạc đại hội. Ảnh: VĂN MINH

Sau khi tham quan triển lãm, đại hội sẽ bắt đầu phiên khai mạc với nhiều nội dung quan trọng, trong đó có báo cáo kết quả hoạt động của Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM nhiệm kỳ 2024 - 2029, chương trình hành động nhiệm kỳ 2025 - 2030, hiệp thương cử Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030…

Một số hình ảnh đại biểu tham quan triển lãm

