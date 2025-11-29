Hôm nay, Khai mạc Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam TPHCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030

Hôm nay, 29-11, Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam TPHCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 diễn ra phiên khai mạc. Đại hội sẽ diễn ra trong cả ngày 29-11 và sáng 30-11 tại Trung tâm Hội nghị triển lãm Bình Dương (phường Bình Dương, TPHCM) với sự tham dự của 500 đại biểu chính thức.

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM Nguyễn Phước Lộc cùng đoàn đại biểu xem triển lãm ảnh “MTTQ Việt Nam - Phát huy sức mạnh đại đoàn kết” tại Công viên Lam Sơn (phường Sài Gòn, TPHCM). Ảnh: VIỆT DŨNG

Chủ đề Đại hội: “Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, chung sức, đồng lòng xây dựng TPHCM phát triển bền vững trong kỷ nguyên mới, vì hạnh phúc của nhân dân”.

Đại hội có nhiệm vụ đánh giá khách quan, toàn diện kết quả công tác trong nhiệm kỳ 2024-2029 và quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu, chương trình hành động góp phần xây dựng và phát triển TPHCM giai đoạn 2025-2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Ngày 28-11, đoàn đại biểu tham dự Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam TPHCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 do đồng chí Nguyễn Phước Lộc, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, làm trưởng đoàn đã dâng hoa Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Công viên Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh (đường Nguyễn Huệ, phường Sài Gòn, TPHCM).

Sau lễ dâng hương, đoàn đại biểu do đồng chí Nguyễn Phước Lộc làm trưởng đoàn đến dự chương trình an sinh xã hội tại phường Sài Gòn. Tại chương trình, Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM trao phương tiện sinh kế, học bổng và quà đến các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn.

Cùng ngày, các đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam TPHCM lần thứ I đến dâng hương, dâng hoa tại Nghĩa trang liệt sĩ TPHCM (phường Long Bình), Nghĩa trang liệt sĩ Bà Rịa - Vũng Tàu (phường Bà Rịa), Nghĩa trang liệt sĩ Bình Dương (phường Thuận Giao).

Các đại biểu cũng tham gia chương trình an sinh xã hội, thăm các Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, chăm lo gia đình chính sách, người dân có hoàn cảnh khó khăn. Ngoài ra, các đại biểu tham gia thực hiện công trình “Vườn cây đại đoàn kết”, trồng 500 cây xanh tại phường Chánh Hiệp.

Nhân dịp Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam TPHCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM - Ban vận động Quỹ Vì người nghèo TPHCM đã trích Quỹ Vì người nghèo TPHCM với số tiền gần 34 tỷ đồng để chăm lo an sinh xã hội tại 7 phường; chăm lo Tết Nguyên đán cho người dân tại 168 xã, phường, đặc khu (33 tỷ đồng).

* Ngày 28-11, Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM tổ chức khai mạc triển lãm ảnh “MTTQ Việt Nam - Phát huy sức mạnh đại đoàn kết” tại Công viên Lam Sơn (phường Sài Gòn, TPHCM).

Triển lãm ảnh có chủ đề “MTTQ Việt Nam - Sức mạnh Đại đoàn kết toàn dân tộc”, diễn ra từ ngày 28 đến ngày 30-11, với 3 cụm ảnh chính. Cụm 1 giới thiệu hoạt động MTTQ Việt Nam TPHCM. Cụm 2 có chủ đề phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc xây dựng và phát triển thành phố. Cụm 3 có chủ đề nhân dân TPHCM đoàn kết một lòng, hướng về đồng bào bị ảnh hưởng bởi bão lũ.

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM Trương Thị Bích Hạnh chia sẻ, mỗi bức ảnh là một câu chuyện, ghi lại những chỉ đạo và quyết sách đúng đắn của lãnh đạo thành phố, sự nỗ lực không ngừng nghỉ của các thế hệ cán bộ Mặt trận, đoàn thể và đặc biệt là sự tham gia cộng đồng trách nhiệm của nhân dân.

