Bế mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ các cơ quan Đảng TPHCM nhiệm kỳ 2025-2030

Đại hội đại biểu Đảng bộ các cơ quan Đảng TPHCM lần thứ I đã đặt ra 11 chỉ tiêu của nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Sau 2 ngày làm việc, trưa 20-8, Đại hội đại biểu Đảng bộ các cơ quan Đảng TPHCM đã bế mạc.

Phát biểu bế mạc, đồng chí Võ Văn Minh, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND, Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ các cơ quan Đảng TPHCM, thông tin, đại hội đã phát huy tinh thần “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển”, tập trung trí tuệ thảo luận, đóng góp ý kiến và thông qua Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ các cơ quan Đảng Thành phố nhiệm kỳ 2020-2025 trình Đại hội đại biểu Đảng bộ; Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025; báo cáo tổng hợp ý kiến đóng góp vào dự thảo Văn kiện Đại hội XIV của Đảng và Văn kiện Đại hội lần thứ I Đảng bộ TPHCM.

Đồng chí Võ Văn Minh phát biểu bế mạc. Ảnh: VIỆT DŨNG

Đại hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết đại hội. Đây là văn kiện có ý nghĩa quan trọng, là sản phẩm trí tuệ, thể hiện ý chí quyết tâm cao của Ban Chấp hành Đảng bộ, của đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức trong toàn Đảng bộ, với quyết tâm xây dựng Đảng bộ các cơ quan Đảng Thành phố ngày càng trong sạch, vững mạnh, toàn diện.

“Thành công của đại hội là nguồn sức mạnh mới, là động lực to lớn để tăng cường hơn nữa sự đoàn kết thống nhất và tinh thần trách nhiệm xây dựng Đảng của toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và người lao động trong toàn Đảng bộ”, đồng chí khẳng định.

Trước thềm Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 và Đại hội XIV của Đảng, đồng chí yêu cầu mỗi đại biểu với bản lĩnh và trách nhiệm chính trị cao nhất, góp phần tích cực cùng Ban Chấp hành Đảng bộ và cấp ủy, cơ quan, đơn vị nhanh chóng triển khai, quán triệt và xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp để Nghị quyết của Đảng thật sự đi vào cuộc sống.

Đồng chí cũng kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ tiếp tục đoàn kết và phát huy những kết quả, thành tích đã đạt được, dựa vào tiềm năng, nội lực, tận dụng thời cơ để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ các cơ quan Đảng Thành phố lần thứ I, góp phần xây dựng TPHCM ngày càng văn minh, hiện đại, nghĩa tình, vì cả nước và cùng cả nước vững bước tiến vào kỷ nguyên phồn vinh, hạnh phúc.

Các đại biểu dự đại hội. Ảnh: VIỆT DŨNG

Đại hội đại biểu Đảng bộ các cơ quan Đảng TPHCM lần thứ I đặt ra 11 chỉ tiêu của nhiệm kỳ 2025-2030, gồm: - Hàng năm, 100% tổ chức cơ sở đảng có Nghị quyết lãnh đạo cán bộ, đảng viên, công chức thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị. - 100% tổ chức cơ sở đảng lãnh đạo xây dựng, ban hành chương trình/kế hoạch và thực hiện có hiệu quả việc ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số tại cơ quan, đơn vị. - Triển khai đến 100% đảng viên, đoàn viên, hội viên đăng ký và thực hiện tốt việc học tập và làm theo Bác. - 100% cán bộ, đảng viên cam kết thực hiện nghiêm các chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới. - 100% Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, người đứng đầu cấp ủy, chính quyền trong các cơ quan, đơn vị thuộc Đảng bộ thực hiện tốt trách nhiệm nêu gương theo quy định. - Đảm bảo kết nạp đảng viên mới đạt từ 3% trở lên trên tổng số đảng viên của đảng bộ, chất lượng ngày càng cao. - Giám sát đối với 100% cấp ủy, tổ chức đảng và đảng viên theo kế hoạch về thực hiện thông báo kết luận kiểm tra, giám sát của cấp ủy, ủy ban kiểm tra cấp ủy các cấp…

>> Một số hình ảnh tại đại hội. Ảnh: VIỆT DŨNG

THU HƯỜNG - VĂN MINH