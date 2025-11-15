Thuế TPHCM “bắt tay” thêm nhiều đơn vị hỗ trợ hộ kinh doanh

Thuế TPHCM vừa ký thỏa thuận hợp tác với 4 ngân hàng lớn, Hội tư vấn thuế Việt Nam và một nhà cung cấp để hỗ trợ hộ kinh doanh.

Thuế TPHCM ký thỏa thuận hợp tác với các đơn vị nhằm hỗ trợ hộ kinh doanh chuyển đổi số, triển khai hóa đơn điện tử. Ảnh: MAI HOA

Ngày 14-11, Thuế TPHCM tổ chức hội nghị tuyên truyền chính sách thuế mới đối với hộ kinh doanh năm 2025; ký kết thỏa thuận hợp tác chuyển đổi số, triển khai hóa đơn điện tử đối với hộ kinh doanh giữa Thuế TPHCM với Hội Tư vấn thuế Việt Nam cùng các nhà cung cấp giải pháp.

Trước đó, Thuế TPHCM đã ký kết hợp tác với 8 đơn vị, trong đó có 7 nhà cung cấp giải pháp, một ngân hàng. Phó trưởng Thuế TPHCM Nguyễn Văn Thành nhìn nhận, quá trình chuyển đổi không dễ dàng với tất cả các hộ kinh doanh, nhất là những người chưa quen với công nghệ hoặc còn e ngại sự thay đổi. Sự phối hợp giữa cơ quan thuế với các đơn vị cung cấp giải pháp và Hội tư vấn thuế Việt Nam sẽ tạo điều kiện để các hộ kinh doanh tiếp cận với các giải pháp hóa đơn điện tử tiên tiến, dễ sử dụng, chi phí hợp lý và phù hợp với thực tiễn hoạt động kinh doanh.

Thuế TPHCM ký thỏa thuận hợp tác với các đơn vị nhằm hỗ trợ hộ kinh doanh chuyển đổi số, triển khai hóa đơn điện tử. Clip: MAI HOA



Bà Mai Thị Nghĩa Lê, Trưởng Phòng Thuế cá nhân, hộ kinh doanh và thu khác cho biết, tính đến hết tháng 10, Thuế TPHCM đang quản lý 364.461 hộ kinh doanh ổn định. Trong đó, có 345.893 hộ khoán. Trong số này, có hơn 179.000 hộ có doanh thu từ 200 triệu đồng/năm trở xuống; hơn 163.000 hộ doanh thu trên 200 triệu đến 3 tỷ đồng/năm; 3.099 hộ có doanh thu trên 3 tỷ đồng/năm.

Thực hiện kế hoạch 60 ngày cao điểm chuyển đổi mô hình từ thuế khoán sang kê khai đối với hộ kinh doanh, Thuế TPHCM đề ra chỉ tiêu đảm bảo hộ kinh doanh áp dụng phương pháp tự khai, tự nộp thuế từ ngày 1-1-2026. Đặc biệt, cơ quan thuế sẽ xử lý kịp thời, giải đáp 100% vướng mắc của hộ kinh doanh trong 24 giờ.

Bà Mai Thị Nghĩa Lê cho biết, trong những ngày qua, cơ quan thuế trên địa bàn đã đồng loạt tổ chức ra quân triển khai các chương trình hỗ trợ đa kênh - trực tiếp, trực tuyến và phối hợp với chính quyền địa phương, Ban Quản lý chợ, trung tâm thương mại… tổ chức các chương trình, các điểm hỗ trợ lưu động tại các chợ truyền thống, chợ dân sinh, tuyến phố thương mại để hỗ trợ hộ kinh doanh chuyển đổi theo phương châm “đi từng ngõ, gõ từng hộ”, “cầm tay chỉ việc” và giải đáp trực tiếp, đảm bảo xử lý 100% vướng mắc của các hộ.

Tại lễ ký kết, bà Nguyễn Thị Cúc, Chủ tịch Hội tư vấn thuế Việt Nam cho biết hội sẽ tập trung nguồn lực trong năm 2025 và 2026 hỗ trợ công tác chuyển đổi mô hình quản lý thuế từ thuế khoán lên kê khai, từ hộ kinh doanh lên doanh nghiệp và thực hiện các thủ tục hành chính về đăng ký kinh doanh; đăng ký thuế; hóa đơn, chứng từ điện tử; khai thuế, nộp thuế, hoàn thuế, miễn giảm thuế; chế độ kế toán; bảo hiểm xã hội…

MAI HOA