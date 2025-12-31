Kiều hối về TPHCM năm 2025 ước đạt 10,5 tỷ USD

Bà Trần Thị Ngọc Liên, Phó Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Khu vực 2 cho biết, kiều hối về TPHCM năm 2025 tiếp tục tăng trưởng tích cực.

Cả năm 2025, lượng kiều hối chuyển về TPHCM ước đạt khoảng 10,5 tỷ USD, tăng 10,5% so với năm 2024. Động lực chính thúc đẩy dòng kiều hối chuyển về TPHCM đến từ niềm tin của kiều bào vào sự ổn định của kinh tế trong nước cũng như việc Ngân hàng Nhà nước duy trì chính sách lãi suất ổn định và điều hành tỷ giá linh hoạt.

Bên cạnh mục đích tiêu dùng, kiều hối ngày càng được chuyển dịch thành nguồn vốn phục vụ sản xuất - kinh doanh và đầu tư. Nhiều kiều bào có xu hướng đưa vốn về để đón đầu các dự án lớn đã và đang triển khai tại TPHCM như Trung tâm Tài chính quốc tế, Khu thương mại tự do và các dự án bất động sản.

NHUNG NGUYỄN