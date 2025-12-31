Kinh tế

Tài chính- Chứng khoán

Kiều hối về TPHCM năm 2025 ước đạt 10,5 tỷ USD

SGGP

Bà Trần Thị Ngọc Liên, Phó Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Khu vực 2 cho biết, kiều hối về TPHCM năm 2025 tiếp tục tăng trưởng tích cực.

Kiều hối về TPHCM năm 2025 ước đạt 10,5 tỷ USD

Cả năm 2025, lượng kiều hối chuyển về TPHCM ước đạt khoảng 10,5 tỷ USD, tăng 10,5% so với năm 2024. Động lực chính thúc đẩy dòng kiều hối chuyển về TPHCM đến từ niềm tin của kiều bào vào sự ổn định của kinh tế trong nước cũng như việc Ngân hàng Nhà nước duy trì chính sách lãi suất ổn định và điều hành tỷ giá linh hoạt.

Bên cạnh mục đích tiêu dùng, kiều hối ngày càng được chuyển dịch thành nguồn vốn phục vụ sản xuất - kinh doanh và đầu tư. Nhiều kiều bào có xu hướng đưa vốn về để đón đầu các dự án lớn đã và đang triển khai tại TPHCM như Trung tâm Tài chính quốc tế, Khu thương mại tự do và các dự án bất động sản.

NHUNG NGUYỄN

Từ khóa

Trần Thị Ngọc Liên Kiều hối Ngân hàng Nhà nước Kiều bào Thương mại tự do TP.HCM Năm 2025 Đón đầu Chuyển dịch Tỉ giá

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Lê Minh Tùng

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn