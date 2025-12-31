Chốt phiên giao dịch cuối năm 2025, VN-Index tăng 17,59 điểm

Trong năm 2025, VN-Index đã ghi nhận tăng mạnh với mức tăng gần 41%.

Thị trường chứng khoán chốt phiên giao dịch ngày 31-12 ghi nhận phiên tăng thứ 3 liên tiếp, thiết lập đỉnh lịch sử với mức tăng 40,9% trong năm 2025. Dù VN-Index tăng gần 18 điểm nhưng mức tăng chủ yếu đến từ nhóm cổ phiếu Vingroup khi VIC tăng 4,5%, VHM tăng 5,53%, VRE tăng 2,59% và VPL tăng 3,52%, gần như đóng góp toàn bộ số điểm tăng của chỉ số.

Về cơ cấu các nhóm ngành, nhóm cổ phiếu bất động sản trừ bộ 3 cổ phiếu Vingroup tăng, còn lại đều giảm: CEO giảm 4,52%, PDR giảm 3,09%, IDC giảm 1,36%, DIG giảm 1,76%, DXG giảm 2,29%, NVL giảm 3,96%...

Tương tự, nhóm cổ phiếu chứng khoán cũng chìm trong sắc đỏ: SSI giảm 1,14%, VIX giảm 1,75%, HCM giảm 1,32%, VND giảm 1,27%, VCI và MBS giảm gần 1%.

Nhóm cổ phiếu đầu tư công, thép, dầu khí cũng đồng loạt giảm.

Riêng nhóm ngân hàng là có sự phân hoá: HDB tăng 6,26%, MBB tăng 1,2%, ABB tăng 1,9%, SSB tăng 1,45%, TCB tăng 1,6%; CTG, VCB tăng gần 1%. Ngược lại, STB giảm 3,33%, EIB giảm 1,62%, BID giảm 1,27%; các mã LPB, VPB, ACB, TPB giảm gần 1%.

Đóng cửa phiên giao dịch, VN-Index tăng 17,59 điểm (1%) lên 1.784,49 điểm với 134 mã tăng, 185 mã giảm và 56 mã đứng giá. Ngược lại, chốt phiên tại sàn Hà Nội, HNX-Index giảm 1,73 điểm (0,69%) còn 248,77 điểm với 75 mã giảm, 62 mã tăng và 65 mã đứng giá. Thanh khoản tăng, tổng giá trị trên sàn HOSE gần 22.400 tỷ đồng, tăng 2.300 tỷ đồng so với phiên trước. Nếu tính cả sàn HNX thì thanh khoản gần 23.700 tỷ đồng.

Khối ngoại mua ròng phiên thứ 2 liên tục trên sàn HOSE gần 469 tỷ đồng. Top 3 cổ phiếu được mua ròng nhiều nhất là STB với gần 133 tỷ đồng, VPL gần 120 tỷ đồng và MWG 112 tỷ đồng.

NHUNG NGUYỄN