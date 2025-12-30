Kinh tế

Sẽ ngừng giao dịch với khách hàng sử dụng hộ chiếu từ ngày 1-1-2026

Từ ngày 1-1-2026, các ngân hàng thương mại sẽ ngừng chấp nhận hộ chiếu làm giấy tờ tùy thân đối với khách hàng trong nước khi thực hiện giao dịch.

Quy định này được nêu tại Thông tư 17/2024 và Thông tư 18/2024 của Ngân hàng Nhà nước về mở và sử dụng tài khoản thanh toán tại các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán. Hai thông tư có hiệu lực từ ngày 1-7-2024, trong đó một số điều khoản được áp dụng từ ngày 1-1-2026.

Theo quy định, hệ thống ngân hàng chỉ xử lý giao dịch khi khách hàng được xác thực bằng dữ liệu sinh trắc học (khuôn mặt hoặc vân tay), đối chiếu với dữ liệu gốc lưu trong chip của thẻ căn cước công dân (CCCD), thẻ Căn cước do Bộ Công an cấp hoặc đã xác thực qua tài khoản định danh điện tử VNeID.

Do các loại hộ chiếu hiện hành chưa đáp ứng yêu cầu kỹ thuật để đối chiếu trực tiếp với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, từ ngày 1-1-2026, công dân Việt Nam sử dụng hộ chiếu để mở hoặc duy trì tài khoản sẽ không thể tiếp tục giao dịch ngân hàng.

Ngân hàng Nhà nước khuyến nghị người dân sớm cập nhật thông tin định danh bằng CCCD gắn chip hoặc căn cước điện tử để tránh gián đoạn trong quá trình thanh toán, rút tiền và sử dụng thẻ.

NHUNG NGUYỄN

