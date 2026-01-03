Thưởng thức nghệ thuật trình diễn hát bội qua Hội show 2026

Chiều 4-1, tại GH Complex (số 319/15, đường Bình Quới, phường Bình Quới, TPHCM), Nhà hát Nghệ thuật Hát bội TPHCM phối hợp với Nhóm Ớt Cay Xè sẽ tổ chức chương trình Hội show 2026.

Các nghệ sĩ Nhà hát nghệ thuật Hát bội TPHCM sẽ trình diễn trích đoạn "Tạ Ôn Đình chém Tá" trong chương trình "Hội show 2026". Ảnh: THÚY BÌNH

Chương trình nghệ thuật chào năm mới Hội show 2026 được thực hiện với mong muốn đem lại cho công chúng thành phố những giờ phút thư giãn, giải trí thú vị, cùng tìm hiểu và thưởng thức nghệ thuật trình diễn hát bội, chiêm ngưỡng quá trình vẽ mặt nạ hát bội và hóa trang của nghệ sĩ, thử hóa trang nhân vật hát bội, cùng lắng nghe những giai điệu âm nhạc đậm chất mộc, nhẹ nhàng, ngọt ngào.

Trong chương trình, các nghệ sĩ Nhà hát Nghệ thuật Hát bội TPHCM sẽ biểu diễn hai trích đoạn tuồng: Tạ Ôn Đình chém Tá và Anh hùng Võ Thị Sáu. Hai câu chuyện tuồng tích mang đậm dấu ấn xưa - nay.

Trích đoạn Tạ Ôn Đình chém Tá (trích từ tuồng cổ kinh điển San hậu) nổi bật với những màn trình diễn các vũ đạo đẹp mắt, kịch tính, đặc trưng của nghệ thuật tuồng, mang tính tượng trưng và ước lệ cao, thể hiện tinh thần trung nghĩa, trung quân ái quốc của một vị tướng tài Khương Linh Tá.

Trích đoạn Anh hùng Võ Thị Sáu trao gửi đến người xem những cảm xúc sâu lắng, những cung bậc tình cảm đong đầy, lòng tri ân của bao thế hệ nhân dân Việt Nam hôm nay với người nữ du kích trẻ tuổi, khí phách hiên ngang, người con gái Đất Đỏ kiên trung, bất khuất, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam Võ Thị Sáu.

Trong phần biểu diễn âm nhạc, khán giả sẽ được thưởng thức những giai điệu mộc mạc, cảm xúc cùng Bệt Band - nhóm nhạc theo đuổi phong cách âm nhạc bình yên, tối giản và gần gũi, và ca sĩ trẻ Em Ellata, qua các sáng tác Một lời đồn, Nhẹ, Hãy nói đi, Ngày ấy, Đoạn kết, Lái xe một mình...

THÚY BÌNH