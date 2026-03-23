Mỹ triển khai đặc vụ ICE tới các sân bay trên toàn quốc

Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump dự kiến triển khai hàng trăm đặc vụ thuộc Cơ quan thực thi di trú và hải quan Mỹ (ICE) tới các sân bay trên toàn quốc từ ngày 23-3.

Theo Bộ An ninh nội địa Mỹ (DHS), nguyên nhân chính là do tình trạng đóng cửa một phần chính phủ kéo dài khiến hoạt động an ninh hàng không bị gián đoạn nghiêm trọng. Các đặc vụ ICE sẽ hỗ trợ Cơ quan an ninh vận tải (TSA) trong việc giảm tải áp lực tại các điểm kiểm tra, nơi đang thiếu nhân lực do nhiều nhân viên nghỉ việc hoặc không đi làm vì không được trả lương.

Việc điều động ICE diễn ra trong bối cảnh Quốc hội Mỹ vẫn bế tắc trong đàm phán ngân sách cho DHS. Trong khi đó, hàng loạt sân bay lớn như sân bay quốc tế John F. Kennedy hay LaGuardia ghi nhận tình trạng ùn tắc nghiêm trọng, với thời gian chờ kiểm tra an ninh kéo dài tới 2-3 giờ. Hơn 11% nhân viên TSA đã nghỉ làm trong ngày 21-3, mức cao nhất kể từ khi Chính phủ Mỹ đóng cửa một phần từ giữa tháng 2.

Các công đoàn và cựu quan chức an ninh cảnh báo việc sử dụng lực lượng ICE - vốn không được đào tạo chuyên sâu về an ninh hàng không, có thể làm gia tăng rủi ro. Một số hành khách cũng bày tỏ lo ngại về sự hiện diện của lực lượng này.

Giới chức hàng không Mỹ nhận định, trong bối cảnh căng thẳng an ninh gia tăng, đặc biệt khi xung đột với Iran leo thang, việc thiếu hụt nhân lực TSA và kéo dài thời gian kiểm tra tại sân bay có thể đặt ra những thách thức lớn đối với an toàn hàng không Mỹ trong thời gian tới.

KHÁNH MINH