Thủy điện, hầm lò, dầu khí sẵn sàng ứng phó áp thấp nhiệt đới

Bộ trưởng Bộ Công thương chỉ đạo các đơn vị gồm PVN, EVN, TKV, NSMO… sẵn sàng ứng phó áp thấp nhiệt đới và nguy cơ mưa lũ.

Dự báo hướng di chuyển của áp thấp nhiệt đới theo mô hình của Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia, chiều 17-8

Ngày 17-8, Bộ trưởng Bộ Công thương Nguyễn Hồng Diên đã ký công điện hỏa tốc yêu cầu các tập đoàn, tổng công ty và sở công thương khẩn trương ứng phó với áp thấp nhiệt đới, nguy cơ mưa lớn, lũ quét và sạt lở đất.

Theo yêu cầu, các sở công thương phải giám sát chặt chẽ việc vận hành hồ chứa thủy điện, đặc biệt tại các đập xung yếu và công trình nhỏ đang thi công. Công tác an toàn trong khai thác khoáng sản, hầm lò sâu, hồ thải quặng cần được kiểm tra nghiêm ngặt để phòng ngừa sự cố.

Đồng thời, địa phương phải rà soát các khu vực ngập sâu, dễ bị chia cắt để dự trữ lương thực, nước uống, hàng hóa thiết yếu, đảm bảo đời sống người dân.

Bộ Công thương yêu cầu Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) chuẩn bị nhân lực, vật tư và phương tiện theo phương châm “4 tại chỗ, 3 sẵn sàng”, bảo đảm cấp điện an toàn, ổn định cho phụ tải quan trọng và khôi phục nhanh điện năng khi có sự cố do mưa lũ.

Đối với lĩnh vực dầu khí, Petrovietnam (PVN) phải thông báo kịp thời cho tàu thuyền, công trình biển trong vùng nguy hiểm để triển khai phương án bảo đảm an toàn. Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) kiểm tra các hồ bùn thải, khu mỏ, hầm lò sâu và xây dựng kịch bản ứng cứu sự cố thiên tai.

Bộ Công thương cũng chỉ đạo Công ty Vận hành hệ thống điện và thị trường điện quốc gia (NSMO) phải phối hợp điều tiết liên hồ thủy điện theo quy định, tối ưu chế độ phát điện, kiểm tra nguồn điện dự phòng và thông tin liên lạc.

Các chủ đập thủy điện phải tuân thủ nghiêm quy trình vận hành liên hồ, thông báo sớm cho người dân khi xả lũ, lắp đặt thiết bị quan trắc và hệ thống cảnh báo để bảo đảm an toàn cho hạ du.

Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên cũng yêu cầu các đơn vị đồng thời báo cáo thường xuyên cho Văn phòng Thường trực về Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn của Bộ Công thương.

PHÚC HẬU