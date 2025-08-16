Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề nghị ứng phó áp thấp nhiệt đới

Ngay sau khi Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia phát tin áp thấp trên vùng biển phía Nam đặc khu Hoàng Sa mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới, tối 16-8, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Hoàng Hiệp đã ký công điện gửi UBND các tỉnh ven biển từ Quảng Ninh đến Khánh Hòa, đề nghị triển khai các hoạt động ứng phó.

Vị trí áp thấp nhiệt đới lúc 19 giờ ngày 16-8 theo mô hình GFS (Hoa Kỳ)

Các biện pháp được Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề nghị bao gồm kiểm tra tàu thuyền, chuẩn bị phương án sơ tán dân cư khu vực ven biển, đảm bảo an toàn đê điều, hồ chứa nước và cơ sở hạ tầng thiết yếu, đồng thời thông tin kịp thời về diễn biến thời tiết tới người dân.

Bắc bộ và Trung bộ tiếp tục mưa to do áp thấp nhiệt đới

Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia cảnh báo từ đêm 16-8 đến ngày 18-8, nhiều khu vực ở miền Bắc và miền Trung xuất hiện mưa vừa, mưa to kèm dông, nguy cơ xảy ra mưa rất to cục bộ. Cụ thể, Đông Bắc bộ cùng Thanh Hóa và Nghệ An dự kiến có lượng mưa phổ biến 50-120mm, một số nơi trên 250mm, riêng vùng núi phía Bắc mưa 30-80mm, có nơi trên 150mm.

Thời tiết ở miền Bắc đang khá xấu, nhiều nơi mưa. Ảnh: PHÚC HẬU

Cùng thời điểm, khu vực cao nguyên Trung bộ và Nam bộ sẽ có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 20-50mm, cục bộ trên 100mm. Riêng Hà Tĩnh và Quảng Trị trong ngày và đêm 17-8 có mưa vừa, mưa to, lượng mưa phổ biến 30-70mm, cục bộ trên 120mm. Các khu vực khác như Tây Bắc bộ, khu vực từ Hà Tĩnh đến Huế và duyên hải Nam Trung bộ cũng xuất hiện mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to với lượng mưa phổ biến 10-30mm, cục bộ trên 80mm.

Sau đó, từ đêm 18 đến ngày 19-8, Bắc bộ và Thanh Hóa tiếp tục mưa vừa, mưa to kèm dông, cục bộ có mưa rất to với lượng mưa phổ biến 30-80mm, một số nơi trên 150mm.

Áp thấp nhiệt đới đang dịch chuyển lên phía Bắc

Trước đó, Trung tâm Dự báo khí tượng – thủy văn quốc gia thông tin: tối 16-8, vùng áp thấp trên vùng biển phía Nam đặc khu Hoàng Sa đã mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới.

Tâm áp thấp nhiệt đới có tọa độ tại 16 độ vĩ Bắc - 112,8 độ kinh Đông, cường độ cấp 6, giật cấp 8, di chuyển theo hướng Tây Bắc với tốc độ khoảng 10km/giờ.

Mô hình dự báo hướng đi của áp thấp nhiệt đới theo Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia, tối 16-8

Dự báo trong 24-72 giờ tới, áp thấp nhiệt đới tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Bắc. Đến tối 17-8, tâm áp thấp nhiệt đới cách đảo Hải Nam (Trung Quốc) khoảng 60km về phía Đông Nam, cường độ ở cấp 6-7, giật cấp 9.

Ngày 18-8, áp thấp nhiệt đới tiếp tục di chuyển lên phía Bắc vịnh Bắc bộ, duy trì cường độ cấp 6, giật cấp 8.

Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia cảnh báo vùng biển Tây Bắc Biển Đông và Hoàng Sa có mưa dông, gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9, sóng biển cao 2-3,5m. Vùng biển Bắc vịnh Bắc bộ từ sáng 18-8 gió mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 8, sóng 2-3m, biển động.

PHÚC HẬU