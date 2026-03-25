Kinh tế đêm sẽ thành “đòn bẩy” tăng trưởng TPHCM

Kinh tế đêm có thể trở thành “đòn bẩy” tăng trưởng mới của TPHCM nếu được tổ chức như một hệ sinh thái hoàn chỉnh, thay vì phát triển rời rạc.

Đây là điểm nhấn tại tọa đàm “Phát triển kinh tế đêm - Động lực thúc đẩy tăng trưởng TPHCM” do Báo Tuổi Trẻ phối hợp Hiệp hội Ẩm thực TPHCM tổ chức, chiều 25-3.

Quang cảnh tọa đàm “Phát triển kinh tế đêm - Động lực thúc đẩy tăng trưởng TPHCM”, chiều 25-3

PGS.TS Đinh Tiên Minh, Trưởng bộ môn marketing, Khoa kinh doanh quốc tế & marketing, Trường Kinh doanh UEH (Đại học Kinh tế TPHCM), cho rằng cần nhìn kinh tế đêm như một hệ sinh thái trải nghiệm đô thị hoàn chỉnh, bao gồm quy hoạch không gian, giao thông đêm, an ninh, môi trường, hoạt động văn hóa và sức hấp dẫn thương hiệu. Theo ông, nếu phát triển bài bản, lĩnh vực này sẽ kéo dài thời gian lưu trú của du khách, gia tăng chi tiêu, thu hút đầu tư, tạo việc làm và nâng cao hiệu quả khai thác hạ tầng.

Từ góc nhìn doanh nghiệp, ông Võ Việt Hòa, Giám đốc Khối Du lịch Quốc tế kiêm phụ trách phát triển sản phẩm khách quốc tế tại Công ty TNHH MTV Dịch vụ Lữ hành Saigontourist, cho biết nhu cầu trải nghiệm ban đêm của khách quốc tế, đặc biệt nhóm khách công vụ, MICE và nghỉ dưỡng, đã rất rõ. Tuy nhiên, thị trường cần một hệ sinh thái an toàn, thuận tiện, có bản sắc và được tổ chức chuyên nghiệp, với khung giờ ổn định, giá minh bạch, đủ năng lực phục vụ khách đoàn và dễ tích hợp vào chương trình tour.

Ông Võ Việt Hòa cũng đề xuất chuyển từ cung ứng dịch vụ đơn lẻ sang thiết kế các gói trải nghiệm “all-in-one” (tích hợp nhiều dịch vụ), phát triển theo cụm sản phẩm như đường sông, văn hóa – ẩm thực, giải trí – mua sắm để tạo chuỗi giá trị liên hoàn.

Trong khi đó, ông Nguyễn Quốc Kỳ, Chủ tịch HĐQT Vietravel, đồng thời là Chủ tịch Hiệp hội Văn hóa ẩm thực Việt Nam, cho rằng thiếu sản phẩm ban đêm là “điểm nghẽn” lớn của ngành du lịch.

Ông Nguyễn Quốc Kỳ phân tích, hiện nay các sản phẩm du lịch chủ yếu tập trung từ 7 giờ đến 17 giờ, nhưng nhóm dịch vụ này chỉ mang lại khoảng 30% doanh thu. Ngược lại, khung thời gian từ 18 giờ tối hôm trước đến khoảng 2 giờ sáng hôm sau – vốn có thể tạo ra tới 70% doanh thu dịch vụ – lại chưa được khai thác tương xứng.

Ở góc độ quản lý, ông Nguyễn Nguyên Phương, Phó Giám đốc Sở Công thương TPHCM, cho rằng “nút thắt” lớn nhất hiện nay nằm ở khâu tổ chức thực hiện. Thành phố chưa có cơ quan đầu mối điều phối chung, cơ chế vận hành thiếu rõ ràng, khiến nhiều đề án chưa được triển khai đồng bộ. Bên cạnh đó, hành lang pháp lý còn chồng chéo, chưa phân định rõ hoạt động ban ngày và ban đêm; các lĩnh vực như ẩm thực, giải trí, đặc biệt kinh doanh đồ uống có cồn vẫn chịu chung một khung quản lý.

Du khách thưởng thức các tiết mục âm nhạc dân tộc trong chương trình "Chào Show" tại số 6 Nguyễn Siêu, phường Sài Gòn, TPHCM

Với lợi thế là trung tâm kinh tế, du lịch lớn nhất cả nước, sở hữu hai nguồn cầu mạnh từ du khách và cư dân đô thị, TPHCM được kỳ vọng sẽ sớm hình thành các sản phẩm kinh tế đêm đặc trưng, trở thành động lực tăng trưởng mới nếu tháo gỡ được các “điểm nghẽn” hiện hữu.

THI HỒNG