Chi đúng, chi hiệu quả mới là tiết kiệm

Chiều 20-4, thảo luận ở hội trường về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước những tháng đầu năm 2026; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2026-2030; công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2025…, các đại biểu (ĐB) đã phát biểu nhiều ý kiến góp ý cho giải pháp của Chính phủ.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Thủ tướng Lê Minh Hưng, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú và các đại biểu Quốc hội dự phiên họp tại hội trường Diên Hồng, chiều 20-4.

Góp ý vào giải pháp thúc đẩy tăng trưởng gắn với giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, ĐB Nguyễn Ngọc Sơn (TP Hải Phòng) đề nghị Chính phủ xác định rõ thứ tự ưu tiên chính sách trong trường hợp có xung đột giữa mục tiêu tăng trưởng cao với yêu cầu giữ ổn định vĩ mô, kiểm soát lạm phát, an toàn nợ công và an toàn hệ thống tài chính. Về nguồn lực cho tăng trưởng, ĐB đề nghị cần làm rõ nguồn lực cho tăng trưởng, đâu là nguồn vốn có thể huy động ngay trong năm 2026, đâu là nguồn phụ thuộc vào thị trường, mức độ hấp thụ của nền kinh tế...

ĐB Nguyễn Ngọc Sơn cũng cho rằng, cần lượng hóa rõ lộ trình tháo gỡ các nút thắt của hạ tầng năng lượng để đảm bảo mục tiêu tăng trưởng cao. Chính phủ báo cáo rõ hơn các kịch bản cung ứng điện khí, xăng dầu trong trường hợp nhu cầu tăng đột biến hoặc thị trường quốc tế có biến động bất lợi.

ĐB Nguyễn Ngọc Sơn (TP Hải Phòng).

ĐB Trần Văn Lâm (Bắc Ninh) quan tâm đến vấn đề tiết kiệm trong quản lý và sử dụng ngân sách nhà nước. ĐB cho rằng, tiết kiệm là đúng và cần thiết, nhưng vấn đề cốt lõi cần đặt ra là: trong điều kiện nguồn lực có hạn, làm thế nào để đạt được hiệu quả cao nhất, tối ưu nhất cho phát triển kinh tế - xã hội.

Về chi ngân sách, ĐB Trần Văn Lâm cho rằng, cần có sự cân nhắc thận trọng. Chi thường xuyên chủ yếu là chi cho con người, cho các lĩnh vực thiết yếu như y tế, giáo dục, văn hóa, xã hội, khoa học và công nghệ. Đây là những lĩnh vực quyết định trực tiếp đến chất lượng nguồn nhân lực, năng suất lao động và năng lực đổi mới sáng tạo của nền kinh tế – tức là các yếu tố tạo nên tăng trưởng về chất, tăng trưởng chiều sâu. Nếu chỉ chú trọng tăng chi đầu tư mà chưa quan tâm đúng mức đến chi thường xuyên cho các lĩnh vực nền tảng, thì có thể làm suy giảm động lực phát triển bền vững trong dài hạn.

Mặt khác, tiết kiệm chi thường xuyên là cần thiết, nhưng cần làm rõ thế nào là tiết kiệm. Việc cắt giảm mang tính cơ học, theo mệnh lệnh hành chính, 5%, 10%, chưa chắc đã phản ánh đúng bản chất của tiết kiệm, mà cần được tính toán kỹ lưỡng. Giải pháp căn cơ là rà soát, hoàn thiện định mức; nâng cao chất lượng lập dự toán cho sát thực tế.

ĐB Trần Văn Lâm (Bắc Ninh).

Tương tự, đối với chi đầu tư, nghịch lý là trong nhiều trường hợp, càng tăng đầu tư thì nguy cơ lãng phí càng lớn. Nếu tiết kiệm chi thường xuyên nhưng lại dồn nguồn lực vào các dự án kém hiệu quả, chậm triển khai, hoặc không phát huy được công năng sau đầu tư, thì đó còn là sự lãng phí lớn hơn. Vì vậy, cần tập trung vào các giải pháp nâng cao hiệu quả đầu tư. Nguyên tắc đặt ra là: đầu tư bằng vốn vay thì hiệu quả phải cao hơn chi phí vay; dự án đầu tư phải nhanh đưa vào sử dụng và phát huy hiệu quả thực tế.

Từ phân tích đó, ĐB Trần Văn Lâm cho rằng, tiết kiệm trong quản lý chi ngân sách nhà nước cần được tiếp cận với một tư duy tổng thể, bao trùm và thực chất. Không nên thực hiện một cách máy móc, cứng nhắc theo mệnh lệnh hành chính, mà phải gắn với mục tiêu cao nhất là nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững của đất nước.

ĐB Trần Văn Lâm nhấn mạnh, không phải cứ chi ít đi là tiết kiệm, mà chi đúng, chi hiệu quả mới là tiết kiệm. Không phải tăng thu bằng mọi giá, mà là nuôi dưỡng nguồn thu bền vững cho nền kinh tế. Mỗi đồng thu, chi ngân sách phải đúng chỗ, hợp thời, tạo ra giá trị thực cho phát triển nhanh và bền vững của đất nước, đó mới là tiết kiệm nhất.

ĐB Hoàng Minh Hiếu (Nghệ An).

Ở khía cạnh khác, ĐB Hoàng Minh Hiếu (Nghệ An) cho rằng, cần xác định đơn giản hóa thủ tục hành chính không chỉ là nhiệm vụ hành chính, mà là giải pháp trọng tâm để khơi thông nguồn lực, nâng cao năng lực cạnh tranh và củng cố niềm tin thị trường. Chính phủ phải xây dựng bộ chỉ số cụ thể để đánh giá về thủ tục hành chính, trên cơ sở lấy kết quả thực tế làm thước đo, tránh hình thức.

Đồng tình, ĐB Trịnh Xuân An (Đồng Nai) cho rằng, Chính phủ cần có tiêu chí để việc cắt giảm đi vào thực chất, thực sự loại bỏ được các thủ tục không cần thiết, gây phiền hà cho người dân và doanh nghiệp...

PHAN THẢO