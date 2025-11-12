Tiền đổ vào "bắt đáy", VN-Index tăng hơn 38 điểm

Không chỉ lấy lại mốc 1.600 điểm, VN-Index đã vượt xa mốc này với sự đồng thuận của cả thị trường.

Thị trường chứng khoán phiên giao dịch ngày 12-11 tăng phiên thứ 2 liên tục sau 3 phiên giảm sâu trước đó với thanh khoản cải thiện. Bộ 3 cổ phiếu nhà Vingroup (VHM, VRE và VIC) tăng mạnh góp cho VN-Index gần 14 điểm, góp phần kéo VN-Index tăng hơn 38 điểm nhưng điểm tích cực là sắc xanh vẫn lan tỏa khắp thị trường. Diễn biến này cho thấy lực bán đã cạn dần và dòng tiền đã bắt đầu đổ vào "dò đáy".

Nhóm cổ phiếu ngân hàng cũng tăng mạnh góp phần kéo VN-Index bật tăng mạnh mẽ: SHB tăng 3,16%, VPB tăng 1,82%, TPB tăng 2,37%, EIB tăng 3,35%, SSB tăng 3,31%, VIB tăng 2,47%, VCB tăng 1,02%, LPB tăng 2,42%, STB tăng 1,91%...

Nhóm cổ phiếu công nghiệp đã xuất hiện sắc tím: GEE, CII, VSC tăng trần. Ngoài ra, CTD tăng 4,58%, GEX tăng 4,28%, PC1 tăng 4,78%...

Nhóm bất động sản cũng tăng mạnh trở lại: NVL tăng trần, VIC tăng 5,07%, VRE tăng 5,64%, VHM tăng 4,44%, CEO tăng 5,31%, PDR tăng 4,72%, HDC tăng 3,16%...

Nhóm cổ phiếu “hoa tiêu thị trường” cũng đã quay đầu tăng tích cực: VIX tăng 4,52%, VND tăng 2,58%, SHS tăng 2,25%, SSI tăng 1,87%, CTS tăng 1,56%...

Ngoài ra, các nhóm ngành khác như tiêu dùng, thép, năng lượng cũng tăng tích cực.

Đóng cửa phiên giao dịch, VN-Index tăng 38,25 điểm (2,4%) lên 1.631,86 điểm với đến 268 mã tăng, chỉ 58 mã giảm và 36 mã đứng giá. Chốt phiên tại sàn Hà Nội, HNX-Index cũng tăng 3,71 điểm (1,42%) lên 264,79 điểm với 103 mã tăng, 44 mã giảm và 52 mã đứng giá. Dù thanh khoản cải thiện nhưng vẫn ở mức thấp, tổng giá trị giao dịch trên sàn HOSE gần 22.200 tỷ đồng, tăng 2.000 tỷ đồng so với phiên trước. Nếu tính cả sàn HNX thì thanh khoản khoảng 23.600 tỷ đồng, tăng 2.600 tỷ đồng so với phiên trước.

Khối ngoại vẫn nối dài chuỗi bán ròng trên sàn HOSE với tổng giá trị bán ròng hơn 386 tỷ đồng. Top 3 cổ phiếu bị bán ròng mạnh nhất là VCI gần 198 tỷ đồng, HDB gần 172 tỷ đồng và VIX gần 151 tỷ đồng.

NHUNG NGUYỄN