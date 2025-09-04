Tiễn đoàn Quân đội nhân dân Lào hoàn thành nhiệm vụ diễu binh, diễu hành trở về nước

Buổi lễ tiễn đoàn cán bộ, chiến sĩ Quân đội nhân dân Lào diễn ra tại Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo (tỉnh Hà Tĩnh) trong không khí phấn khởi, trang trọng, thắm tình hữu nghị truyền thống, đoàn kết gắn bó.

Video: Tiễn đoàn cán bộ, chiến sĩ Quân đội nhân dân Lào trở về nước

Ngày 4-9, tại cửa khẩu quốc tế Cầu Treo (xã Sơn Kim 1), Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hà Tĩnh tổ chức lễ tiễn đoàn cán bộ, chiến sĩ Quân đội nhân dân Lào sau khi tham gia, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ diễu binh, diễu hành trong Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công (19-8-1945 - 19-8-2025) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2-9-1945 - 2-9-2025) trở về nước.

Tiễn đoàn cán bộ, chiến sĩ Quân đội nhân dân Lào trở về nước

Lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hà Tĩnh tiễn đoàn cán bộ, chiến sĩ Quân đội nhân dân Lào

​Đoàn cán bộ, chiến sĩ Quân đội nhân dân Lào gồm 119 cán bộ, chiến sĩ đã tham gia đội hình diễu binh, diễu hành tại Quảng trường Ba Đình (Hà Nội) vào sáng ngày 2-9-2025. Với tinh thần trách nhiệm và sự phối hợp nhịp nhàng, đoàn cán bộ, chiến sĩ Quân đội nhân dân Lào đã góp phần quan trọng vào thành công chung của sự kiện chính trị - xã hội đặc biệt quan trọng của đất nước Việt Nam.

Đoàn cán bộ, chiến sĩ Quân đội nhân dân Lào trở về nước

Đây là lần thứ 2 trong năm nay, Quân đội nhân dân Lào cử đoàn cán bộ, chiến sĩ tham gia lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm những ngày lễ lớn của Việt Nam. Trước đó, đoàn cán bộ, chiến sĩ Quân đội nhân dân Lào đã tham gia diễu binh, diễu hành tại Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975 - 30-4-2025).

Lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hà Tĩnh, các cơ quan, đơn vị và đoàn cán bộ, chiến sĩ Quân đội nhân dân Lào chụp ảnh lưu niệm tại cột mốc biên giới của hai nước

Đoàn cán bộ, chiến sĩ Quân đội nhân dân Lào trở về nước

Đoàn cán bộ, chiến sĩ Quân đội nhân dân Lào trở về nước

Đại tá Nguyễn Tú Tài, Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hà Tĩnh đã trân trọng cảm ơn những nỗ lực, cố gắng của lực lượng Quân đội nhân dân Lào. Đồng thời khẳng định, đây không chỉ là hoạt động giao lưu quân sự, mà còn là minh chứng sinh động cho tình đoàn kết, hữu nghị truyền thống, sự hợp tác toàn diện, gắn bó giữa Quân đội nhân dân Việt Nam và Quân đội nhân dân Lào.

Đoàn cán bộ, chiến sĩ Quân đội nhân dân Lào lên xe ô tô trở về nước

Tin liên quan Đón đoàn Quân đội Nhân dân Lào tham gia diễu binh, diễu hành dịp 2-9

DƯƠNG QUANG - LÊ ĐỨC