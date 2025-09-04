Chính trị

Đối ngoại

Lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hà Tĩnh, các cơ quan, đơn vị và đoàn cán bộ, chiến sĩ Quân đội nhân dân Lào chụp ảnh lưu niệm tại cột mốc biên giới của hai nước

Tiễn đoàn Quân đội nhân dân Lào hoàn thành nhiệm vụ diễu binh, diễu hành trở về nước

SGGPO

Buổi lễ tiễn đoàn cán bộ, chiến sĩ Quân đội nhân dân Lào diễn ra tại Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo (tỉnh Hà Tĩnh) trong không khí phấn khởi, trang trọng, thắm tình hữu nghị truyền thống, đoàn kết gắn bó.

Video: Tiễn đoàn cán bộ, chiến sĩ Quân đội nhân dân Lào trở về nước

Ngày 4-9, tại cửa khẩu quốc tế Cầu Treo (xã Sơn Kim 1), Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hà Tĩnh tổ chức lễ tiễn đoàn cán bộ, chiến sĩ Quân đội nhân dân Lào sau khi tham gia, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ diễu binh, diễu hành trong Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công (19-8-1945 - 19-8-2025) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2-9-1945 - 2-9-2025) trở về nước.

z6976129823655_3864fd259afce183bb02b0fc1bb3bc8b.jpg
Tiễn đoàn cán bộ, chiến sĩ Quân đội nhân dân Lào trở về nước
z6976129784647_f2cd451e0db1887e0b445643222f418b.jpg
Lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hà Tĩnh tiễn đoàn cán bộ, chiến sĩ Quân đội nhân dân Lào

​Đoàn cán bộ, chiến sĩ Quân đội nhân dân Lào gồm 119 cán bộ, chiến sĩ đã tham gia đội hình diễu binh, diễu hành tại Quảng trường Ba Đình (Hà Nội) vào sáng ngày 2-9-2025. Với tinh thần trách nhiệm và sự phối hợp nhịp nhàng, đoàn cán bộ, chiến sĩ Quân đội nhân dân Lào đã góp phần quan trọng vào thành công chung của sự kiện chính trị - xã hội đặc biệt quan trọng của đất nước Việt Nam.

z6976129928319_c83d10dc1618832402d07ce231428bf5.jpg
Đoàn cán bộ, chiến sĩ Quân đội nhân dân Lào trở về nước
z6976150589289_64c18cd7978d07b8bfac33643f6c20d2.jpg

Đây là lần thứ 2 trong năm nay, Quân đội nhân dân Lào cử đoàn cán bộ, chiến sĩ tham gia lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm những ngày lễ lớn của Việt Nam. Trước đó, đoàn cán bộ, chiến sĩ Quân đội nhân dân Lào đã tham gia diễu binh, diễu hành tại Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975 - 30-4-2025).

z6976149851679_6e9bebe35015e9bdfc938155486c7384.jpg
Lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hà Tĩnh, các cơ quan, đơn vị và đoàn cán bộ, chiến sĩ Quân đội nhân dân Lào chụp ảnh lưu niệm tại cột mốc biên giới của hai nước
ah.jpg
Đoàn cán bộ, chiến sĩ Quân đội nhân dân Lào trở về nước
23.jpg
Đoàn cán bộ, chiến sĩ Quân đội nhân dân Lào trở về nước
aa.jpg

Đại tá Nguyễn Tú Tài, Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hà Tĩnh đã trân trọng cảm ơn những nỗ lực, cố gắng của lực lượng Quân đội nhân dân Lào. Đồng thời khẳng định, đây không chỉ là hoạt động giao lưu quân sự, mà còn là minh chứng sinh động cho tình đoàn kết, hữu nghị truyền thống, sự hợp tác toàn diện, gắn bó giữa Quân đội nhân dân Việt Nam và Quân đội nhân dân Lào.

Không có tiêu đề.jpg
Đoàn cán bộ, chiến sĩ Quân đội nhân dân Lào lên xe ô tô trở về nước
a2.jpg
Tin liên quan
DƯƠNG QUANG - LÊ ĐỨC

Từ khóa

Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công Ba Đình Hà Nội Hà Tĩnh Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo diễu binh Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Quân đội nhân dân Lào A80

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Phó Tổng Biên tập Phụ trách: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Thành Lợi, Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: (028) 3.9294.069, 3.9294.068

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn