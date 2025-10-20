Tiên phong đưa Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM vào cuộc sống

Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 mở ra khát vọng lớn: xây dựng TPHCM trở thành “siêu đô thị quốc tế”, vào nhóm 100 thành phố đáng sống của thế giới. Để nghị quyết nhanh chóng đi vào cuộc sống, công tác tuyên giáo - dân vận được xác định là “mũi tiên phong” tạo đồng thuận, khơi dậy khát vọng và hành động trong toàn xã hội.

Phóng viên Báo SGGP trao đổi với đồng chí Dương Anh Đức, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM (ảnh), về nhiệm vụ trọng tâm trong giai đoạn mới.

Lan tỏa khát vọng phát triển

PHÓNG VIÊN: Đại hội đã xác định khát vọng đưa TPHCM trở thành “siêu đô thị quốc tế”. Theo đồng chí, trọng tâm của công tác tuyên truyền, vận động trong thời gian tới là gì để biến khát vọng đó thành hành động cụ thể?

Đồng chí DƯƠNG ANH ĐỨC: Đại hội đã nêu rất rõ tầm nhìn: TPHCM là “siêu đô thị quốc tế”, trung tâm kinh tế, tài chính, khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và văn hóa của khu vực Đông Nam Á.

Muốn hiện thực hóa tầm nhìn ấy, công tác tuyên giáo - dân vận phải giúp mỗi cán bộ, đảng viên, người dân nhận thức rõ vai trò chủ thể của mình trong sự phát triển của thành phố, từ việc sống văn minh, giữ gìn môi trường, đến đề xuất sáng kiến, cải tiến trong lao động, sản xuất, phục vụ nhân dân.

Khi mọi người cùng hướng về mục tiêu chung, nghị quyết sẽ thực sự đi vào đời sống, trở thành “hành động mỗi ngày”.

Trọng tâm tuyên truyền trong thời gian tới là 3 đột phá chiến lược và 30 chỉ tiêu phát triển chủ yếu của nhiệm kỳ, trong đó nhấn mạnh các mục tiêu gắn với đời sống nhân dân: thu nhập bình quân đầu người đạt 14.000 - 15.000USD, kinh tế số chiếm 30%-40% GRDP, cải thiện nhà ở, môi trường, hạ tầng, văn hóa đô thị.

Công tác tuyên giáo - dân vận phải thắp được ngọn lửa khát vọng, để tinh thần dám nghĩ, biết làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung trở thành nét văn hóa của cán bộ, đảng viên thành phố.

Việc tuyên truyền, học tập nghị quyết sẽ được đổi mới ra sao, nhất là với giới trẻ, để bảo đảm sinh động, gần gũi và hiệu quả, thưa đồng chí?

Truyền đạt nghị quyết không thể khô cứng, mà phải truyền cảm hứng, gợi khát vọng và thúc đẩy hành động. Chúng tôi sẽ nỗ lực đổi mới phương thức tuyên truyền, học tập, triển khai nghị quyết theo hướng tương tác, đa nền tảng và dễ tiếp cận hơn.

Bên cạnh báo chí chính thống, mạng xã hội, truyền hình, nền tảng số sẽ được phát huy mạnh mẽ. Các diễn đàn, tọa đàm trực tuyến, video clip, đồ họa tóm lược sẽ giúp người dân “dễ hiểu - dễ nhớ - dễ làm”.

Ở cơ sở, mỗi chi bộ, khu dân cư, công trình, dự án sẽ tổ chức sinh hoạt chuyên đề gắn với nghị quyết; mỗi tập thể, đơn vị đăng ký một việc làm, một sáng kiến cụ thể để thực hiện nghị quyết.

Chúng tôi cũng khuyến khích giới trẻ làm nòng cốt trong các phong trào sáng tạo, các cuộc thi tìm hiểu nghị quyết. Mục tiêu là để mỗi cán bộ, đảng viên, người dân không chỉ “hiểu nghị quyết”, mà còn “hành động vì nghị quyết”.

"Thách thức lớn nhất là làm sao khơi dậy tinh thần dấn thân, sáng tạo và trách nhiệm trong từng vị trí công tác. Nhưng đó cũng chính là cơ hội để Đảng bộ TPHCM khẳng định bản lĩnh và sức sống mạnh mẽ của mình", Dương Anh Đức, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM

Khơi dậy tinh thần cống hiến và trách nhiệm

Với 3 đột phá và 30 chỉ tiêu chủ yếu, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM sẽ phối hợp tham mưu Thành ủy TPHCM triển khai ra sao để bảo đảm hiệu quả “rõ người, rõ việc”?

Chúng tôi sẽ tham mưu xây dựng Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội, trong đó quy định rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ kết quả. Trọng tâm là thông tin thông suốt, thống nhất hành động, để người dân hiểu đúng, tin tưởng và đồng hành cùng thành phố.

Chúng tôi cũng đề xuất đưa kết quả thực hiện nghị quyết vào tiêu chí thi đua, đánh giá hàng năm của từng đơn vị, từng cán bộ. Ngành Tuyên giáo - Dân vận không thể chỉ “nói cho hay”, mà phải “làm cho được”, kết quả đo bằng sự hài lòng và niềm tin của người dân.

Đảng ủy phường Thủ Đức triển khai nghị quyết ngay sau Đại hội đại biểu Đảng bộ phường để nhanh chóng đưa nghị quyết vào cuộc sống

Làm thế nào để khơi dậy khí thế hành động, tinh thần cống hiến trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, để nghị quyết trở thành hành động tự giác của toàn xã hội?

Khơi dậy khát vọng và tinh thần cống hiến là “linh hồn” của công tác tuyên giáo - dân vận. Chúng tôi sẽ truyền cảm hứng bằng những câu chuyện thật, gương người thật - việc thật, lan tỏa mô hình “Dân vận khéo”, “Những tấm gương thầm lặng mà cao cả”.

Khi người dân thấy mọi chủ trương đều hướng đến lợi ích của mình, người dân sẽ đồng hành. Mỗi hành động nhỏ, như một sáng kiến trong khu phố, một việc làm tốt ở công sở, đều góp phần tạo hiệu ứng tích cực lan tỏa, biến nghị quyết thành phong trào hành động của toàn dân.

Việc phát hiện kịp thời, động viên đúng lúc cũng rất quan trọng, góp phần khơi dậy, nâng cao khí thế, tinh thần làm việc vì thành phố của mọi người.

Theo đồng chí, đâu là thách thức lớn nhất trong triển khai nghị quyết, và giải pháp khắc phục là gì?

Thách thức lớn nhất là tâm lý ngại đổi mới, sợ trách nhiệm ở một bộ phận cán bộ; công tác tuyên truyền chưa đồng đều, phối hợp giữa các lực lượng còn chưa thật nhịp nhàng. Chúng tôi sẽ tăng cường bồi dưỡng kỹ năng tuyên truyền, dân vận hiện đại, phát huy vai trò nêu gương, tiên phong của người đứng đầu; đồng thời gắn việc thực hiện nghị quyết với đánh giá năng lực, uy tín cán bộ.

Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM cũng chủ động phát huy vai trò phản biện xã hội của Mặt trận, báo chí và nhân dân, để mọi quyết sách xuất phát từ thực tiễn, phản ánh nguyện vọng nhân dân.

Chúng tôi kỳ vọng các cơ quan báo chí tiếp tục thực hiện sứ mệnh “truyền thông đồng hành”, mở chuyên trang, chuyên mục, diễn đàn tuyên truyền nghị quyết một cách sinh động, đúng định hướng chính trị, lan tỏa niềm tin, tinh thần và khát vọng phát triển đến từng cán bộ, đảng viên và người dân thành phố.

Khi toàn hệ thống cùng hành động với tinh thần đổi mới, trách nhiệm và đoàn kết, Nghị quyết Đại hội chắc chắn sẽ đi vào cuộc sống, tạo chuyển biến rõ rệt trong từng lĩnh vực, góp phần xây dựng TPHCM phát triển bền vững, tiên phong cùng cả nước trong kỷ nguyên mới.

30 chỉ tiêu, 3 chương trình đột phá Theo Nghị quyết Đại hội, mục tiêu phát triển của TPHCM trong nhiệm kỳ tới là xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; tiếp tục hoàn thiện mô hình về tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị; phát huy truyền thống đoàn kết, năng động, nghĩa tình, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, tiên phong vì cả nước, cùng cả nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới. Hướng tới 100 năm thành lập Đảng (năm 2030), TPHCM trở thành một đô thị văn minh, hiện đại, trung tâm đổi mới sáng tạo, năng động, hội nhập, đi đầu trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, có vị trí nổi trội ở khu vực Đông Nam Á, nằm trong nhóm 100 thành phố toàn cầu, đáng sống và có hệ sinh thái đổi mới sáng tạo của thế giới, thuộc nhóm thu nhập cao. Tầm nhìn đến 100 năm thành lập nước (năm 2045) nằm trong nhóm 100 thành phố tốt nhất thế giới, xứng tầm “siêu đô thị quốc tế” của Đông Nam Á, là trung tâm kinh tế, tài chính, du lịch, dịch vụ, giáo dục, y tế của châu Á, điểm đến hấp dẫn toàn cầu, kinh tế, văn hóa, xã hội phát triển đặc sắc, bền vững, chất lượng sống cao, hội nhập quốc tế sâu rộng. Đại hội cũng thống nhất 30 chỉ tiêu chủ yếu giai đoạn 2025-2030 về kinh tế, xã hội, đô thị và môi trường, quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng. Trong đó, đáng chú ý là chỉ tiêu tăng trưởng GRDP bình quân 10%-11%/năm; đến năm 2030, GRDP bình quân đầu người đạt khoảng 14.000 - 15.000USD; tổng vốn đầu tư xã hội bình quân 5 năm 35%-40% GRDP; kinh tế số chiếm từ 30%-40% GRDP… Đến năm 2030, đạt 35,1 giường bệnh/10.000 dân, 21 bác sĩ/10.000 dân và 35 điều dưỡng/10.000 dân; tối thiểu 300 phòng học/10.000 dân trong độ tuổi đi học (từ 3 đến 18 tuổi); nhà ở xã hội tăng thêm 199.400 căn; phấn đấu hoàn thành công tác di dời 50% căn nhà trên và ven kênh, rạch trên địa bàn thành phố (20.000 căn)… Từ năm 2026, người dân được khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí ít nhất mỗi năm một lần và được lập sổ sức khỏe điện tử để quản lý sức khỏe theo vòng đời… Đại hội thống nhất 3 chương trình trọng điểm, đột phá của TPHCM nhiệm kỳ 2025-2030 về chính sách, thể chế; phát triển hạ tầng; phát triển nguồn nhân lực.

