Tiếp nhận 15 công dân Việt Nam do Campuchia trao trả

Ngày 20-10, Ban Chỉ huy Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Xa Mát (Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh), cho biết đơn vị vừa hoàn tất thủ tục tiếp nhận đối với 15 công dân Việt Nam do cơ quan chức năng Campuchia trao trả.

Các công dân Việt Nam được bàn giao, tiếp nhận

Đa số các trường hợp này được bạn bè hoặc thông qua mạng xã hội giới thiệu việc làm, hướng dẫn sang Campuchia làm việc qua các “app tình yêu”, sàn chứng khoán quốc tế hoặc đánh bạc, lừa đảo trực tuyến.

Qua sàng lọc, có 9 người xuất cảnh hợp pháp, 6 người vượt biên trái phép. Cơ quan chức năng đã xử phạt hành chính 4 người về hành vi qua lại biên giới không làm thủ tục xuất nhập cảnh; một trường hợp hết thời hiệu xử phạt và một trường hợp chưa đủ 16 tuổi bị cảnh cáo.`

Cơ quan chức năng Việt Nam và Campuchia thực hiện nghi thức bàn giao công dân

Đáng chú ý, trong số này có 3 công dân, gồm P.Đ.N (sinh năm 2000), N.T.V (sinh năm 1995) và T.C.N (sinh năm 2003) cùng ngụ tỉnh Vĩnh Long nghi có dấu hiệu là nạn nhân của mua bán người. Theo đó, các nạn nhân khai được người quen tên N.Q.K giới thiệu tìm việc làm qua đối tượng tên T.H.

Ngày 19-8, T.H hướng dẫn 3 người làm thủ tục xuất cảnh qua Cửa khẩu quốc tế Mộc Bài (xã Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh); sau đó cả 3 bị đưa vào một casino ở TP Bà Vét (tỉnh Svay Rieng), rồi bị "bán" lên khu Osamach (tỉnh Oddar Mean Cheay, Campuchia).

Hiện nay, 3 trường hợp này được Công an tỉnh Vĩnh Long tiếp nhận, đưa về địa phương và tiếp tục điều tra, xác minh vụ việc.

