Tiếp sức thí sinh vùng khó trước kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026

Chiều 10-6, lãnh đạo TP Đà Nẵng đã kiểm tra công tác chuẩn bị của Hội đồng thi tại điểm thi tốt nghiệp THPT 2026 Trường THPT Phan Châu Trinh và Trường THPT Nguyễn Hiền, đồng thời động viên các thí sinh trước ngày bước vào kỳ thi.

Ông Trần Anh Tuấn, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng đến phòng thi động viên các thí sinh. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Điểm thi Trường THPT Phan Châu Trinh (phường Hải Châu) có 583 thí sinh dự thi với 25 phòng thi, 2 phòng chờ và 1 phòng dự bị. Đây cũng là điểm dự kiến tổ chức chấm thi tốt nghiệp THPT 2026.

Điểm thi Trường THPT Nguyễn Hiền (phường Hòa Cường) có 409 thí sinh dự thi với 18 phòng thi, 1 phòng chờ và 1 phòng dự bị.

Cùng kiểm tra có bà Lê Thị Bích Thuận, Giám đốc Sở GD-ĐT TP Đà Nẵng. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Tại các điểm thi, thí sinh đến làm thủ tục dự thi, kiểm tra thông tin cá nhân và nghe phổ biến quy chế thi để chuẩn bị cho các buổi thi chính thức bắt đầu từ ngày 11-6.

Ông Trần Anh Tuấn đến kiểm tra công tác chuẩn bị tại trường THPT Nguyễn Hiền. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Sau kiểm tra, ông Trần Anh Tuấn cho biết, kỳ thi có ý nghĩa đặc biệt khi là năm đầu tiên được tổ chức trong bối cảnh thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Với quy mô lớn, liên quan trực tiếp đến quyền lợi của hàng nghìn thí sinh, TP Đà Nẵng đã chỉ đạo các đơn vị chuẩn bị kỹ lưỡng mọi điều kiện nhằm bảo đảm kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc, khách quan và đúng quy chế.

Đến thời điểm này, các phương án bảo vệ, vận chuyển, lưu giữ đề thi, bài thi; bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông, phòng cháy chữa cháy và các điều kiện phục vụ kỳ thi đã được triển khai đồng bộ, chặt chẽ. Tuy nhiên, các đơn vị tuyệt đối không được chủ quan, lơ là, cần tiếp tục rà soát kỹ từng khâu, từng nhiệm vụ, kịp thời xử lý các tình huống phát sinh.

Theo bà Lê Thị Bích Thuận, giám đốc Sở GD-ĐT TP Đà Nẵng, Hội đồng thi đã làm việc kỹ lưỡng với 99 điểm thi, tuyên truyền để hơn 35.700 thí sinh nắm vững quy chế thi, không mang các vật dụng bị cấm vào phòng thi. Ngành giáo dục cũng đã phối hợp với chính quyền địa phương, các trường học và các điểm thi rà soát, hỗ trợ những trường hợp có hoàn cảnh khó khăn, bảo đảm không có thí sinh nào vì điều kiện kinh tế, đi lại hay nơi ăn ở mà không thể tham gia kỳ thi.

“Trong ngày làm thủ tục dự thi và học tập quy chế, các điểm thi cần hướng dẫn kỹ cho học sinh, tạo tâm lý thoải mái để các em tự tin bước vào kỳ thi. Điều quan trọng nhất là giúp thí sinh yên tâm làm bài và phát huy tốt nhất năng lực của mình”, bà Thuận nhấn mạnh.

Các em trường Phổ thông Dân tộc nội trú THCS - THPT Nam Trà My làm thủ tục dự thi

Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THCS - THPT Nam Trà My (xã Nam Trà My) có 92 học sinh lớp 12 dự thi, trong đó 87 em là đồng bào dân tộc thiểu số. Theo ông Hồ Minh Vương, Phó Hiệu trưởng nhà trường, sau khi kết thúc năm học, trường chủ động tăng thời lượng tiết học, nhất là việc tập trung vào việc giải đề thi mẫu. Ngoài giờ học chính khóa, thầy cô giáo luân phiên hướng dẫn học sinh tự học đến 21 giờ mỗi tối và sẵn sàng hỗ trợ, giải đáp thắc mắc qua điện thoại. Trong thời gian diễn ra kỳ thi, giáo viên và đoàn viên sẽ túc trực tại ký túc xá để hỗ trợ tâm lý, chăm sóc sức khỏe cho thí sinh.

Theo Sở GD-ĐT TP Đà Nẵng, kỳ thi năm nay có 35.726 thí sinh đăng ký dự thi tại 99 điểm thi. Trong chiều 10-6, có 35.158 thí sinh đến làm thủ tục, đạt tỷ lệ 98,41%. Hội đồng thi ghi nhận 167 thí sinh được miễn thi, trong đó có 161 thí sinh khuyết tật. Để hỗ trợ thí sinh có hoàn cảnh đặc biệt, hội đồng thi bố trí phòng thi riêng cho một trường hợp bị tai nạn, đồng thời xem xét đặc cách đối với hai thí sinh bị đau không thể tham gia đầy đủ các buổi thi. Nhằm ngăn chặn gian lận công nghệ cao, Sở GD-ĐT thí điểm trang bị thiết bị kiểm tra an ninh cầm tay tại 14 điểm thi. Công tác thanh tra, kiểm tra cũng được tăng cường với 235 thành viên đoàn kiểm tra của Bộ GD-ĐT và 238 cán bộ của Sở GD-ĐT cắm chốt tại các điểm thi trong suốt thời gian diễn ra kỳ thi.

Đà Nẵng hạn chế xe tải nặng dịp thi tốt nghiệp THPT 2026 Ngày 10-6, Sở Xây dựng TP Đà Nẵng vừa ban hành văn bản tạm dừng hoạt động đối với các loại xe ô tô kéo rơ mooc, sơ mi rơ mooc, xe ben và xe chở dăm gỗ trên 10 tấn tại hầu hết các tuyến đường nội thành. Ngoại trừ tuyến: Hòa Liên - Túy Loan, đường Hồ Chí Minh (La Sơn - Túy Loan), Tạ Quang Bửu, Nguyễn Văn Cừ (đoạn từ đường Tạ Quang Bửu đến đường đèo Hải Vân), Quốc lộ 14B (đoạn từ cầu vượt Hòa Cầm đến Km 73+971), cầu vượt Hòa Cầm (bao gồm hai đường gom hai bên cầu),… Quy định này được thực hiện trong các khung giờ cao điểm từ ngày 10 đến 12-6. Riêng ngày thi dự phòng 13-6 sẽ áp dụng khi có thông báo chính thức. Lực lượng công an sẽ tăng cường chốt trực và xử lý nghiêm vi phạm để phòng tránh ùn tắc, tai nạn, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho thí sinh dự thi.

XUÂN QUỲNH