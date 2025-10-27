Tiếp tục đẩy mạnh công tác giám sát, phản biện xã hội trong Mặt trận Tổ quốc

Nhiệm kỳ qua, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Lái Thiêu luôn chú trọng mở rộng khối đại đoàn kết thông qua các phong trào thi đua yêu nước, đa dạng hóa các loại hình tập hợp, vận động nhân dân...

Đại biểu tham dự Đại hội MTTQ phường Lái Thiêu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030

Nổi bật là cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, xây dựng đô thị văn minh” cùng phong trào “Xóa nhà tạm, nhà dột nát” đã được triển khai hiệu quả. Qua đó, nhận được sự hưởng ứng mạnh mẽ của toàn xã hội, tạo động lực to lớn góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội.

Đồng chí Bùi Thanh Nhân, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, Chủ tịch LĐLĐ TPHCM (ngoài cùng bên phải), cùng các đại biểu tham dự đại hội

Nhiệm kỳ mới, đại hội đề ra 6 chương trình hành động, tập trung đổi mới nội dung và phương thức hoạt động; đa dạng hóa các hình thức truyền thông, vận động, tập hợp để xây dựng, củng cố vững chắc và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Đại biểu tham dự đại hội

Cùng với đó là tiếp tục đẩy mạnh hoạt động giám sát và phản biện xã hội, tạo điều kiện để nhân dân cùng tham gia vào công tác quản lý xã hội...

Phát biểu tại đại hội, ông Phan Hồng Ân, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ TPHCM, đề nghị Ủy ban MTTQ phường tiếp tục giữ vững vai trò nòng cốt trong việc vận động, tập hợp khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Quan tâm sâu sắc việc đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, bám sát điều kiện thực tiễn, nắm chắc nhu cầu, nguyện vọng của nhân dân, lấy nhân dân làm trung tâm, chủ thể, mục tiêu trong mọi kế hoạch, hoạt động ở địa bàn dân cư.

Lãnh đạo MTTQ TPHCM trao lẵng hoa chúc mừng đại hội

Đại hội đã hiệp thương và ra mắt Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Lái Thiêu nhiệm kỳ 2025-2030 gồm 57 thành viên. Ông Nguyễn Tiến Dũng giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường.

TÂM TRANG