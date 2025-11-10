Tiếp tục xây dựng nền ngoại giao toàn diện, hiện đại, đậm bản sắc

Phát biểu tại đại hội, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhắc lại lời dạy của Bác Hồ đối với phong trào thi đua yêu nước ngành ngoại giao: "Thi đua là tinh thần quốc tế"; "Thi đua là góp sức giữ gìn hòa bình và dân chủ thế giới".

Thủ tướng nêu rõ, trong giai đoạn phát triển sắp tới, đất nước có những thời cơ, vận hội lớn để tăng tốc, bứt phá, đặt ra những yêu cầu mới đối với tầm nhìn, sứ mệnh và nhiệm vụ của công tác đối ngoại. Trong bối cảnh đó, phong trào thi đua phải góp phần tích cực phục vụ nhiệm vụ chính trị của ngành.

Thủ tướng Chính phủ trao Cờ thi đua của Chính phủ cho các đơn vị đã có thành tích xuất sắc

Thủ tướng đề nghị ngành ngoại giao tập trung 5 nội dung. Cụ thể, tiếp tục phát huy vai trò tiên phong, đổi mới mạnh mẽ tư duy và phương pháp triển khai công tác đối ngoại trên tất cả các lĩnh vực; xây dựng nền ngoại giao toàn diện, hiện đại, mang đậm bản sắc ngoại giao Việt Nam. Chủ động, tích cực thúc đẩy đưa quan hệ với các nước láng giềng, các nước lớn, các nước Đông Nam Á, đối tác quan trọng, bạn bè truyền thống và các đối tác tiềm năng đi vào chiều sâu, thực chất, tăng độ tin cậy và bền vững lâu dài. Nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác ngoại giao kinh tế, ngoại giao khoa học công nghệ, ngoại giao văn hóa, thông tin đối ngoại, lãnh sự, bảo hộ công dân, người Việt Nam ở nước ngoài, phục vụ thực hiện các đột phá chiến lược và triển khai hiệu quả các nghị quyết trụ cột của Bộ Chính trị. Triển khai đồng bộ, toàn diện các hoạt động đối ngoại trên cả 3 trụ cột đối ngoại Đảng, ngoại giao Nhà nước, đối ngoại nhân dân. Tiếp tục chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ ngoại giao "vừa hồng, vừa chuyên".

Tại đại hội, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã trao Huân chương Lao động hạng nhất tặng Vụ Đông Nam Á - Nam Á - Nam Thái Bình Dương; trao Huân chương Lao động hạng ba tặng Vụ Đông Bắc Á và Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ; trao Cờ thi đua của Chính phủ cho các đơn vị đã có thành tích xuất sắc, dẫn đầu phong trào thi đua của Bộ Ngoại giao trong năm 2024.

Thủ tướng Chính phủ trao Huân chương Lao động hạng ba cho Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ

Thay mặt Hội đồng Thi đua - Khen thưởng của Bộ Ngoại giao, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung đã phát động phong trào thi đua trong giai đoạn 2025-2030 của Bộ Ngoại giao.

Với tinh thần "Trung thành, bản lĩnh, kỷ luật, kỷ cương, tâm huyết, trí tuệ, sáng tạo và chuyên nghiệp, hiện đại", Bộ Ngoại giao, ngành ngoại giao phát huy vai trò tiên phong, thực hiện nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên của đối ngoại và hội nhập quốc tế vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

