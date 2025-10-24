Hơn 400 đại biểu dự Đại hội thi đua yêu nước Bộ Xây dựng lần thứ I

Ngày 24-10, tại Hà Nội, Bộ Xây dựng tổ chức Đại hội thi đua yêu nước lần thứ I (giai đoạn 2025-2030) với sự tham dự của hơn 400 đại biểu là các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong toàn ngành.

Đại hội thi đua yêu nước Bộ Xây dựng lần thứ I (2025-2030) tại Hà Nội ngày 24-10.

Đại hội diễn ra với chủ đề: “Thi đua đổi mới, sáng tạo, tăng tốc bứt phá, đưa đất nước vào kỷ nguyên phát triển hùng cường, văn minh, thịnh vượng”. Trong giai đoạn 2021-2025, Bộ đã phát động hơn 20 phong trào thi đua, trong đó có 5 phong trào tiêu biểu thu hút đông đảo các cán bộ, công chức, người lao động trong ngành tham gia.

Đó là các phong trào: chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát; chung sức xây dựng nông thôn mới; đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng giao thông đồng bộ, hiện đại và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2022 - 2030; đẩy mạnh tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công giai đoạn 2021-2025; 500 ngày đêm thi đua hoàn thành 3.000km đường bộ cao tốc.

Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh phát biểu khai mạc đại hội

Từ những phong trào này đã nổi lên nhiều tấm gương điển hình, như: Phó giám đốc Ban Quản lý dự án Đường sắt Chu Văn Tuân, người cùng đơn vị làm việc suốt ngày đêm để kịp hoàn thành hồ sơ chuẩn bị đầu tư hai dự án trọng điểm: Đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam và đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng.

Kỹ sư Lê Nguyễn Hoài Nam, người có nhiều sáng kiến hay, làm chủ công nghệ điều hành bay tại Công ty Quản lý bay miền Nam; Tập thể Ban quản lý dự án đường Hồ Chí Minh đã nỗ lực hết mình để rút ngắn thời gian thi công, đưa các dự án về đích vượt tiến độ; Kỹ sư Lê Anh Dũng có nhiều sáng kiến cải tiến kỹ thuật làm lợi hàng trăm tỷ đồng cho công ty CP xi măng VICEM Hoàng Mai.

Với sự nỗ lực đó, toàn ngành đã hoàn thành nhiều mục tiêu quan trọng, trong đó có việc hoàn thành 83 dự án, khởi công 93 dự án, đưa vào khai thác toàn bộ các dự án thành phần của tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017-2020 và một số dự án thuộc giai đoạn 2021 - 2025.

Tại đại hội, Bộ Xây dựng đã phát động thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Bộ Xây dựng thi đua thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 2025-2030" với chủ đề “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển”.

Bộ trưởng Trần Hồng Minh kêu gọi toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động phát huy tinh thần đoàn kết, đổi mới, thi đua sáng tạo, lập thành tích thiết thực chào mừng Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc.

BÍCH QUYÊN