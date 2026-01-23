Tiểu sử đồng chí Lê Minh Hưng

QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC:

● 10-1993 – 1-1998:

Chuyên viên phòng Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF), Vụ Quan hệ quốc tế, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; Tham dự khóa học về Kinh tế thị trường và Phân tích tài chính của IMF tại Đại học Kinh tế Tài chính Thượng Hải, Trung Quốc (3-1996 – 6-1996); Học Thạc sĩ về Kinh tế tại Đại học Tổng hợp Saitama, Nhật Bản (10-1996 – 9-1997).

● 2-1998 – 2-2002:

Phó Trưởng phòng, Trưởng phòng Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB), Vụ Hợp tác quốc tế, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

● 3-2002 – 12-2009:

Phó Vụ trưởng, Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

● 1-2010 – 10-2011:

Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức-Cán bộ, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

● 10-2011 – 10-2014:

Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

● 11-2014 – 1-2016:

Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng. Tại Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, đồng chí được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng.

● 1-2016 – 4-2016:

Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII, Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng.

● 4-2016 – 10-2020:

Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

● 10-2020 – 1-2021:

Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng.

● 1-2021 – 5-2024:

Bí thư Trung ương Đảng khóa XIII, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng; Ủy viên Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (từ 11-2021); Đại biểu Quốc hội khóa XV (từ 7-2021).

● 5-2024 – 6-2024:

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng khóa XIII, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng; Đại biểu Quốc hội khóa XV.

● 6-2024 – 6-2025:

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng khóa XIII, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Đảng; Đại biểu Quốc hội khóa XV.

● 6-2025:

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng khóa XIII, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Đảng; Ủy viên Hội đồng bầu cử quốc gia; Đại biểu Quốc hội khóa XV.

● 22-1-2026:

Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng.

● 23-1-2026:

Tại Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV, được bầu vào Bộ Chính trị.

