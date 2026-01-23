Tiểu sử đồng chí Lê Minh Trí

QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC:

● 9-1978 – 4-1979:

Nhân viên trường Bổ túc sĩ quan Công an TPHCM.

● 5-1979 – 9-1981:

Nhân viên phòng Đào tạo cán bộ, phòng Tổ chức cán bộ, Công an TPHCM

● 10-1981 – 9-1986:

Học viên trường Đại học An ninh nhân dân (nay là Học viện An ninh nhân dân).

● 10-1986 – 7-1990:

Chi ủy viên, Phó Đội trưởng; Bí thư Chi bộ, Phó Trưởng phòng Tham mưu an ninh, Công an TPHCM.

● 8-1990 – 3-1992:

Phó Trưởng Phòng A12b, Bộ Nội vụ, Thư ký Thứ trưởng Bộ Nội vụ (nay là Bộ Công an).

● 4-1992 – 2-2000:

Cán bộ biệt phái cấp hàm Trung tá An ninh, Thư ký Chủ tịch UBND TPHCM.

● 3-2000 – 12-2002:

Phó Chánh Văn phòng HĐND và UBND TPHCM.

● 1-2003 – 8-2005:

Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND Quận 11, TPHCM.

● 9-2005 – 1-2010:

Thành ủy viên, Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND Quận 1, TPHCM.

● 2-2010 – 4-2013:

Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND TPHCM.

● 5-2013 – 12-2015:

Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương, Bí thư Đảng ủy cơ quan Ban Nội chính Trung ương, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương.

● 1-2016 – 4-2016:

Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương, Bí thư Đảng ủy cơ quan Ban Nội chính Trung ương, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương.

● 4-2016 – 15-8-2024:

Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, khóa XIII, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Thành viên Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương; Đại biểu Quốc hội khóa XIV (nhiệm kỳ 2016-2021), khóa XV (nhiệm kỳ 2021-2026).

● 8-2024:

Bí thư Trung ương Đảng; Bí thư Ban Cán sự Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao; Thành viên Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương; Đại biểu Quốc hội khóa XV.

● 16-8-2024 – 8-2024:

Bí thư Trung ương Đảng; Bí thư Ban Cán sự Đảng, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao (đến 8-2024); Thành viên Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương; Đại biểu Quốc hội khóa XV.

● 26-8-2024:

Tại Kỳ họp bất thường lần thứ 8, Quốc hội khóa XV phê chuẩn miễn nhiệm chức vụ Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao.

● 2-2025 – 7-2025:

Bí thư Đảng ủy Tòa án nhân dân tối cao nhiệm kỳ 2020-2025.

● 16-7-2025:

Bí thư Đảng ủy Tòa án nhân dân tối cao nhiệm kỳ 2025-2030.

● 4-11-2025:

Bộ Chính trị quyết định điều động, phân công, bổ nhiệm đồng chí giữ chức Phó trưởng ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương.

● 22-1-2026:

Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng.

● 23-1-2026:

Tại Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV, được bầu vào Bộ Chính trị.

SGGPO