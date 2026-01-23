Tiểu sử đồng chí Lương Tam Quang

QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC:

● 1-1983 – 8-1985:

Học viên trường An ninh IV.

● 9-1985 – 10-1989:

Cán bộ Cục Trinh sát ngoại tuyến, Bộ Nội vụ (nay là Bộ Công an).

● 11-1989 – 8-1994:

Học viên trường Đại học An ninh nhân dân (nay là Học viện An ninh nhân dân).

● 9-1994 – 4-1996:

Cán bộ Cục Trinh sát ngoại tuyến, Tổng cục An ninh, Bộ Nội vụ (nay là Bộ Công an).

● 5-1996 – 9-2006:

Cán bộ Cục An ninh kinh tế, Tổng Cục An ninh, Bộ Công an.

● 10-2006 – 3-2009:

Phó Trưởng phòng, Cục An ninh kinh tế, Tổng cục An ninh, Bộ Công an; Trưởng phòng, Thư ký lãnh đạo Bộ Công an.

● 3-2009 – 12-2009:

Phó Cục trưởng - Thư ký lãnh đạo Bộ Công an.

● 12-2009 – 7-2010:

Phó Cục trưởng Cục An ninh kinh tế tổng hợp, Tổng cục An ninh II, Bộ Công an.

● 8-2010 – 9-2017:

Cục trưởng - Phó Chánh Văn phòng Bộ Công an; Được thăng cấp bậc hàm Thiếu tướng (từ 11-2014).

● 8-2019 – 6-2024:

Trung tướng, Thứ trưởng Bộ Công an; Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương (từ 1-2020); kiêm Thủ trưởng Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an (từ 5-2020).

● 1-2021:

Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII.

● 1-2022:

Được thăng cấp bậc hàm Thượng tướng.

● 6-2024 – 8-2024:

Ủy viên Trung ương Đảng khóa III; Thượng tướng, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an; Ủy viên Hội đồng quốc phòng và an ninh.

● 16-8-2024 – 3-2025:

Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIII; Thượng tướng, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an; Ủy viên Hội đồng quốc phòng và an ninh.

● 20-10-2024:

Được thăng cấp bậc hàm Đại tướng.

● 22-3-2025:

Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIII; Đại tướng, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an; Ủy viên Hội đồng quốc phòng và an ninh; Chủ tịch Hiệp hội Dữ liệu quốc gia nhiệm kỳ 2025-2030.

● 6-2025:

Ủy viên Hội đồng bầu cử quốc gia.

● 22-1-2026:

Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng.

● 23-1-2026:

Tại Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV, được bầu vào Bộ Chính trị.

