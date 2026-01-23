Chính trị

Tiểu sử đồng chí Trần Lưu Quang

QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC:

6-1994 – 9-2010:

Chuyên viên tại Sở Kế hoạch và Đầu tư, Công ty Phát triển hạ tầng Khu Công nghiệp Tây Ninh; Trưởng phòng thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư; Phó Ban Quản lý Khu kinh tế Cửa khẩu Mộc Bài; Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư; Chủ tịch UBND rồi Bí thư Huyện ủy Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh.

10-2010 – 2-2019:

Công tác tại tỉnh Tây Ninh; tại Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng tháng 1-2011, được bầu làm Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng; lần lượt giữ các chức vụ: Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Trảng Bàng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Bí thư Tỉnh ủy; Chủ tịch HĐND tỉnh; Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; tại Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng tháng 1-2016, được bầu làm Ủy viên Trung ương Đảng.

2-2019 – 4-2021:

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM. Tại Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng tháng 1-2021, đồng chí được bầu là Ủy viên Trung ương Đảng.

4-2021 – 6-2021:

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Hải Phòng nhiệm kỳ 2020-2025.

7-2021:

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Hải Phòng nhiệm kỳ 2020-2025 (đến 1-2023); Trưởng Đoàn ĐBQH Hải Phòng (đến 10-2023), Đại biểu Quốc hội khóa XV.

5-1-2023:

Tại kỳ họp bất thường lần thứ 2, Quốc hội khóa XV phê chuẩn bổ nhiệm giữ chức Phó Thủ tướng Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam nhiệm kỳ 2021-2026.

16-8-2024:

Bộ Chính trị ra Quyết định số 1488-QĐNS/TW về việc điều động, phân công, bổ nhiệm giữ chức Trưởng ban Kinh tế Trung ương.

26-8-2024:

Tại Kỳ họp bất thường lần thứ 8, Quốc hội khóa XV thông qua Nghị quyết miễn nhiệm chức vụ Phó Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026.

23-1-2025:

Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII bầu đồng chí giữ chức Ủy viên Ban Bí thư khóa XIII.

3-2-2025:

Bộ Chính trị Quyết định phân công đồng chí giữ chức Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương.

25-8-2025:

Bộ Chính trị điều động, phân công, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thành ủy và giữ chức Bí thư Thành ủy TPHCM nhiệm kỳ 2020-2025.

22-1-2026:

Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng.

23-1-2026:

Tại Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV, được bầu vào Bộ Chính trị.

