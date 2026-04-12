Tìm kiếm tài năng trẻ từ giải bơi học đường

Sáng 12-4, tại hồ bơi Tiên Phong (phường Thuận An, TPHCM), Giải bơi chào mừng Đại hội Thể dục Thể thao TPHCM lần thứ I năm 2026 – khu vực 2 đã diễn ra sôi nổi, thu hút đông đảo vận động viên.

Giải do Sở VH-TT TPHCM phối hợp Liên đoàn Thể thao dưới nước TPHCM tổ chức.

Lãnh đạo Sở VH-TT TPHCM và Liên đoàn Thể thao dưới nước TPHCM trao quà cho các đơn vị, đại biểu tham dự

Trao cờ lưu niệm cho các đơn vị tham gia giải

Dự lễ khai mạc có ông Cao Văn Chóng, Phó Giám đốc Sở VH-TT TPHCM, Trưởng Ban Tổ chức giải; ông Trần Mạnh Út, Chủ tịch Liên đoàn Thể thao Dưới nước Thành phố cùng đại diện lãnh đạo một số phường, đơn vị, doanh nghiệp, Câu lạc bộ trên địa bàn thành phố.

Các vận động viên tranh tài

Ngay từ sáng sớm, hàng trăm vận động viên đến từ các trường tiểu học, THCS, THPT và các câu lạc bộ bơi trên địa bàn đã có mặt tranh tài ở nhiều nội dung như 50m, 100m tự do, ếch, ngửa, bướm và các nội dung tiếp sức.

Phó Giám đốc Sở VH-TT Cao Văn Chóng trao giải cho các vận động viên xuất sắc

Điểm nổi bật của giải năm nay là sự tham gia đông đảo của lực lượng vận động viên học sinh. Không chỉ mang đến sức trẻ, sự hồn nhiên, các em còn cho thấy kỹ thuật tốt, bản lĩnh thi đấu ngày càng vững vàng. Nhiều gương mặt triển vọng đã thể hiện khả năng vượt trội, hứa hẹn trở thành nguồn lực kế cận cho thể thao thành phố.

Đại diện các đơn vị, địa phương chụp ảnh lưu niệm tại lễ khai mạc giải

Khép lại ngày thi đấu đầu tiên, nhiều bộ huy chương đã được trao cho các vận động viên xuất sắc.

Ông Cao Văn Chóng, Phó Giám đốc Sở VH-TT TPHCM, Trưởng Ban tổ chức giải, đánh giá cao công tác tổ chức cũng như chất lượng chuyên môn của giải. Ông nhấn mạnh: “Thông qua giải đấu, Ban tổ chức sẽ phát hiện, tuyển chọn những vận động viên có tiềm năng, bổ sung lực lượng cho các địa phương tham dự Đại hội TDTT TPHCM lần thứ I năm 2026”.

