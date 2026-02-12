Nghệ An: Một tàu cá bị chìm trên biển, 3 thuyền viên được cứu sống

Sáng 12-2, Trung tá Trần Văn Thế, Chính trị viên Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Cửa Lò - Bến Thủy (thuộc Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An) cho biết, một tàu cá của ngư dân va vào đá ngầm khiến tàu bị chìm trên biển, rất may 3 thuyền viên đã được cứu sống an toàn.

Khoảng 3 giờ 30 phút ngày 12-2, tàu cá có chiều dài 12,7m, do ngư dân P.Đ.A. (sinh năm 1972, trú tại khối Bình Quang, phường Cửa Lò, tỉnh Nghệ An) làm thuyền trưởng, trên tàu còn có thêm 2 thuyền viên khác, sau khi khai thác hải sản trên vùng biển tỉnh Nghệ An đang trên đường quay trở vào khu vực lạch Cửa Hội (phường Cửa Lò), cách bờ khoảng 5 hải lý thì va vào bãi đá ngầm, bị chìm.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Cửa Lò - Bến Thủy đã nhanh chóng phối hợp với chính quyền địa phương thông báo cho các tàu cá đang hoạt động gần đó tham gia cứu hộ cứu nạn.

Đến khoảng 4 giờ sáng cùng ngày, cả 3 thuyền viên gặp nạn trên tàu cá đã được tàu cá số hiệu NA 80179 TS của ngư dân Phạm Đình Trưng (sinh năm 1972, trú tại phường Cửa Lò) kịp thời phát hiện, cứu vớt đưa vào bờ an toàn.

Lãnh đạo Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Cửa Lò - Bến Thủy thăm hỏi, động viên gia đình ngư dân

Sáng cùng ngày, ban lãnh đạo Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Cửa Lò - Bến Thủy đã trực tiếp đến thăm hỏi, động viên gia đình ngư dân gặp nạn, ổn định tình hình, tư tưởng và hướng dẫn các biện pháp tìm kiếm, trục vớt tài sản.

DƯƠNG QUANG