Cứu kịp thời 9 ngư dân tàu cá Khánh Hòa bị chìm trên biển

Ngày 3-2, Đồn biên phòng Bình Châu (Bộ đội Biên phòng TPHCM) cho biết đã tiếp nhận, hỗ trợ chăm sóc y tế cho 9 ngư dân gặp nạn trên biển, được một tàu cá của TPHCM cứu vớt và đưa vào bờ an toàn.

Trước đó, rạng sáng 1-2, tàu cá NT 91241 TS (Khánh Hòa) do ông Đinh Văn Minh (40 tuổi) làm chủ kiêm thuyền trưởng, đang khai thác hải sản cách bờ biển Lâm Đồng khoảng 60 hải lý thì gặp thời tiết xấu, sóng lớn đánh chìm. Trên tàu có 9 thuyền viên. Thuyền trưởng phát tín hiệu cầu cứu, các thuyền viên mặc áo phao, nhảy xuống biển chờ cứu hộ.

Các ngư dân đã được bàn giao an toàn cho Đồn Biên phòng Bình Châu (xã Bình Châu, TPHCM)

Chỉ ít phút sau, tàu cá BV 96976 TS do ông Nguyễn Đức Tấn (ngụ xã Bình Châu, TPHCM) làm chủ kiêm thuyền trưởng, hoạt động cách hiện trường khoảng 7 hải lý, nhanh chóng cơ động ứng cứu. Đến khoảng 2 giờ 50 cùng ngày, tàu tiếp cận hiện trường, cứu vớt toàn bộ 9 ngư dân, đưa lên tàu an toàn.

Chiều 3-2, tàu BV 96976 TS cập cảng cá Bình Châu và bàn giao các thuyền viên bị nạn cho Đồn biên phòng Bình Châu theo quy định. Qua kiểm tra ban đầu, sức khỏe 9 ngư dân ổn định, không có chấn thương nghiêm trọng. Đơn vị đã thăm hỏi, động viên và hướng dẫn các thuyền viên, chủ tàu thực hiện thủ tục trình báo với chính quyền địa phương và lực lượng biên phòng tỉnh Khánh Hòa để tiếp tục được hỗ trợ.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng phối hợp xác minh, hỗ trợ các ngư dân sớm trở về với gia đình.

TRÚC GIANG

