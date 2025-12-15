Tìm thấy nạn nhân thứ 3 trong vụ sạt lở đá ở Quốc lộ 6

Tới sáng nay, 15-12, lực lượng chức năng tỉnh Phú Thọ đã tìm thấy nạn nhân thứ 3 trong vụ việc sạt lở đá.

Theo Công an tỉnh Phú Thọ, trong quá trình tổ chức tìm kiếm xuyên đêm các nạn nhân bị vùi lấp trong vụ sạt lở đất đá trên tuyến Quốc lộ 6, đoạn qua xóm Nhuối, xã Mai Châu, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (Công an tỉnh Phú Thọ) đã phối hợp với Công an xã Mai Châu, chính quyền địa phương và các đơn vị liên quan triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ.

Lực lượng chức năng xuyên đêm tìm kiếm nạn nhân

Đến 3 giờ 20 phút cùng ngày, lực lượng chức năng đã tìm thấy nạn nhân thứ 3 là anh Bùi Văn C. (sinh năm 1973, trú tại khu Mường Cộng, xã Tân Lạc, tỉnh Phú Thọ). Thi thể nạn nhân đã được bàn giao cho gia đình để lo hậu sự.

Hiện Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (Công an tỉnh Phú Thọ) tiếp tục duy trì lực lượng, phương tiện tại hiện trường, phối hợp với Công an xã Mai Châu, chính quyền địa phương và các đơn vị liên quan khẩn trương triển khai các biện pháp khắc phục hậu quả sạt lở, thu dọn đất đá, bảo đảm an toàn, tổ chức phân luồng giao thông, tạo điều kiện để các phương tiện lưu thông qua khu vực Quốc lộ 6.

Trước đó, lúc 15 giờ ngày 14-12, Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (Công an tỉnh Phú Thọ) tiếp nhận tin báo về vụ sạt lở đất đá nghiêm trọng xảy ra trên tuyến Quốc lộ 6 (đoạn qua xóm Nhuối, xã Mai Châu) gây thiệt hại về người và tài sản.

Công an tỉnh Phú Thọ đã huy động lực lượng, phương tiện gồm 2 xe chữa cháy, 2 xe cứu nạn, cứu hộ cùng 30 cán bộ chiến sĩ nhanh chóng tiếp cận hiện trường, phối hợp với chính quyền địa phương triển khai công tác cứu nạn, cứu hộ trong điều kiện hiện trường bị đất đá vùi lấp nghiêm trọng, gây chia cắt mặt đường, nguy cơ sạt lở tiếp diễn.

Tới 22 giờ ngày 14-12, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể 2 nạn nhân là anh Phạm Đức Th. (sinh năm 1997, quê quán thôn Quang Minh, xã Mê Linh, TP Hà Nội, là người đi đường) và anh Bùi Văn T. (sinh năm 1980, trú tại khu Mường Cộng, xã Tân Lạc, tỉnh Phú Thọ).

Như vậy, toàn bộ 3 nạn nhân trong vụ sạt lở trên đã được tìm thấy.

GIA KHÁNH