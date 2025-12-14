Sinh viên tốt nghiệp xuất sắc được hỗ trợ 150 triệu đồng khi tuyển dụng

TP Hải Phòng vừa ban hành nghị quyết quy định chính sách thu hút, trọng dụng người có tài năng, nguồn nhân lực chất lượng cao thành phố đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Nghị quyết của HĐND thành phố quy định chính sách thu hút, trọng dụng người có tài năng, nguồn nhân lực chất lượng cao vào làm việc trong các cơ quan Đảng, chính quyền, đoàn thể, đơn vị sự nghiệp công lập do TP Hải Phòng quản lý.

Nghị quyết áp dụng đối với người có tài năng, nhân lực chất lượng cao các lĩnh vực: Giáo dục, KH-CN, công nghệ thông tin và truyền thông, công nghệ sinh học, kinh tế biển; văn hóa, thể thao, du lịch và dịch vụ, cơ khí chế tạo, chế biến, điện tử, viễn thông; dịch vụ logistics; KH-CN biển, công nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp công nghệ cao; kinh tế tuần hoàn; phát triển và quản lý đô thị; quản lý quy hoạch kiến trúc; xây dựng, thi hành pháp luật và các lĩnh vực khác theo nhu cầu phát triển của thành phố.

Theo đó, TP Hải Phòng sẽ hỗ trợ một lần sau khi tuyển dụng đối với các đối tượng thuộc diện thu hút, gồm 6 mức hỗ trợ. Trong đó, mức cao nhất là 500 triệu đồng cho người có trình độ giáo sư, mức thấp nhất 150 triệu đồng đối với sinh viên tốt nghiệp xuất sắc.

Nhiều chính sách ưu đãi, hỗ trợ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc khi vào làm việc các trong các cơ quan TP Hải Phòng

Chính sách về thu nhập, sinh viên tốt nghiệp xuất sắc có mức hỗ trợ bằng 1,5 lần mức lương tối thiểu vùng nhân với số tháng làm việc thực tế trong năm. Người có trình độ thạc sĩ và tương đương, bác sĩ nội trú hỗ trợ bằng 2 lần mức lương tối thiểu vùng nhân với số tháng làm việc thực tế trong năm.

Người có trình độ tiến sĩ và tương đương hỗ trợ bằng 3 lần mức lương tối thiểu vùng nhân với số tháng làm việc thực tế trong năm. Người có trình độ phó giáo sư trở lên hỗ trợ bằng 4 lần mức lương tối thiểu vùng nhân với số tháng làm việc thực tế trong năm.

Người có trình độ, năng lực vượt trội và kinh nghiệm thực tiễn đang làm việc ở các lĩnh vực, địa bàn khác về công tác tại các đơn vị thuộc phạm vi áp dụng của Nghị quyết được hỗ trợ bằng 2 lần mức lương tối thiểu vùng nhân với số tháng làm việc thực tế trong năm.

Về chính sách học bổng, TP Hải Phòng cấp học bổng 100% học phí học tập đối với học sinh đạt giải nhất, nhì, ba các kỳ thi học sinh giỏi và nghiên cứu khoa học cấp quốc gia, huy chương vàng, bạc, đồng tại các kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc tế, cam kết học tập, tốt nghiệp loại giỏi trở lên các trường đại học trong và ngoài nước; học sinh tốt nghiệp trung học phổ thông các trường thuộc thành phố đạt giải nhất kỳ thi chọn học sinh giỏi và nghiên cứu khoa học cấp thành phố hoặc có điểm trúng tuyển theo phương thức thi tốt nghiệp trung học phổ thông từ 27 điểm trở lên vào các trường đại học công lập ở Hải Phòng; cam kết học tập, tốt nghiệp đại học loại giỏi trở lên.

Thành phố cấp học bổng 100% học phí học tập cho sinh viên tốt nghiệp loại giỏi, xuất sắc các trường đại học đúng các ngành nghề phục vụ cho sự phát triển của thành phố tiếp tục học sau đại học và cam kết trong vòng 2 năm sau khi học xong sẽ làm việc tối thiểu 5 năm cho các cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi áp dụng của Nghị quyết đúng ngành nghề thành phố cần thu hút.

Đối với chính sách đặt hàng chuyên gia, nhà khoa học, người có tài năng đặc biệt thực hiện các công trình, nhiệm vụ của thành phố, việc chi trả chia thành 2 nhóm. Theo đó, nhóm chính sách chi trả kinh phí theo hợp đồng, mức chi trả kinh phí theo hợp đồng 30-100 triệu đồng/chuyên gia/tháng. Trường hợp đặt hàng thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp thành phố, chuyên gia được chi trả chế độ nghiên cứu theo quy định. Với trường hợp được hội đồng nghiệm thu cấp thành phố xếp loại xuất sắc, được áp dụng rộng rãi trong thực tiễn sẽ được thưởng bằng 25% tổng kinh phí ngân sách chi trả cho đề tài đó, tối đa không quá 500 triệu đồng/đề tài.

Những đối tượng được thu hút từ địa phương khác đến Hải Phòng làm việc được hỗ trợ kinh phí đi lại 5 triệu đồng/tháng trong thời gian công tác tại đơn vị tuyển dụng và được ưu tiên mua nhà ở xã hội theo các chính sách của thành phố.

Thành phố tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng đối với nguồn nhân lực chất lượng cao sau khi được tuyển dụng. Người có tài năng, nguồn nhân lực chất lượng cao được cử đi đào tạo trình độ cao hơn cam kết làm việc cho các cơ quan, đơn vị ít nhất 5 năm kể từ ngày hoàn thành chương trình đào tạo thì được hỗ trợ kinh phí đào tạo 200 triệu đồng sau khi đạt trình độ Tiến sĩ và tương đương trở lên.

Những cán bộ, công chức, viên chức có các công trình, đề án, giải pháp sáng tạo kỹ thuật, sáng kiến được cấp thành phố trở lên xếp loại xuất sắc và được áp dụng hiệu quả, nhân rộng trong thực tiễn, bên cạnh những chế độ được hưởng theo quy định thì sẽ được thưởng 20% giá trị đem lại và tối đa không quá 500 triệu đồng/giải pháp, sáng kiến.

Các chính sách có hiệu lực từ ngày 1-1-2026.

ĐỖ TRUNG