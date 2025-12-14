Tạm ngưng hoạt động chuỗi cơ sở bánh mì nghi gây ngộ độc ở Quảng Ngãi

Ngày 14-12, Sở Y tế tỉnh Quảng Ngãi đã chỉ đạo tạm ngưng hoạt động toàn bộ chuỗi cơ sở bánh mì H.V để điều tra nguyên nhân vụ ngộ độc thực phẩm khiến 50 người nhập viện.

Báo cáo từ Sở Y tế tỉnh cho biết, vào ngày 13 và 14-12, Bệnh viện Đa khoa tư nhân Phúc Hưng, Bệnh viện Đa khoa Quảng Ngãi, Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh đã tiếp nhận một số ca bị ngộ độc thực phẩm nghi do ăn bánh mì tại các điểm bán bánh mì H.V.

Theo khai báo của các bệnh nhân, vào khoảng từ 15 giờ ngày 11-12 đến 8 giờ ngày 13-12, các bệnh nhân đã mua và sử dụng bánh mì có nhân tại các quầy kinh doanh bánh mì H.V trên địa bàn phường Nghĩa Lộ, phường Cẩm Thành và một số điểm bán bánh mì H.V.

Đến 17 giờ chiều ngày 11-12, bệnh nhân đầu tiên xuất hiện triệu chứng: đau bụng, tiêu chảy nhiều lần, nôn, sốt cao và đau đầu. Sau đó, các bệnh nhân còn lại cũng có triệu chứng tương tự như trên nên đã đến Bệnh viện Đa khoa tư nhân Phúc Hưng, Bệnh viện Đa khoa Quảng Ngãi, Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh để cấp cứu và điều trị.

Tính đến 10 giờ ngày 14-12, tổng số bệnh nhân nhập viện để điều trị là 50 người.

Các bệnh nhân đang được điều trị tại bệnh viện

Sau khi nhận được thông tin, Sở Y tế chỉ đạo Chi cục An toàn thực phẩm (ATTP) tỉnh Quảng Ngãi phối hợp Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Ngãi, Bệnh viện Đa khoa tư nhân Phúc Hưng, Bệnh viện Đa khoa Quảng Ngãi, Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh, Trung tâm Y tế Quảng Ngãi và các đơn vị liên quan điều tra vụ việc.

UBND phường Cẩm Thành đã phối hợp các đơn vị chức năng kiểm tra cơ sở sản xuất bánh mì H.V tại đường Nguyễn Nghiêm, phường Cẩm Thành, tỉnh Quảng Ngãi và các điểm bán bánh mì trên địa bàn phường Cẩm Thành, phường Nghĩa Lộ.

Quầy bánh mì H.V đã tạm đóng cửa, phục vụ công tác kiểm tra, điều tra nguyên nhân

Đến thời điểm hiện tại, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Ngãi đã lấy 17 mẫu thực phẩm tại các quầy kinh doanh; lấy 6 bệnh phẩm để xét nghiệm tìm nguyên nhân gây ngộ độc thực phẩm.

Trước diễn biến số ca nghi ngộ độc thực phẩm gia tăng, Sở Y tế tỉnh Quảng Ngãi đã chỉ đạo tạm ngưng hoạt động toàn bộ chuỗi cơ sở bánh mì H.V để phục vụ công tác kiểm tra, điều tra nguyên nhân.

