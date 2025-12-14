Kịp thời khống chế đám cháy ở ngôi nhà 3 tầng giữa đô thị Quy Nhơn (Gia Lai)

Chủ căn nhà 3 tầng giữa đô thị Quy Nhơn vừa đóng cửa ra ngoài được 10 phút thì lửa bùng phát, thiêu rụi nhiều đồ đạc, vật dụng, tài sản trong nhà.

Trưa 14-12, ông Nguyễn Đức Toàn, Chủ tịch UBND phường Quy Nhơn cho biết, lực lượng Công an phường vừa phối hợp với Cảnh sát PCCC-CNCH Công an tỉnh Gia Lai khống chế, dập tắt hoàn toàn vụ cháy xảy ra tại căn nhà số 33, đường 31 Tháng 3 (đoạn giao với đường Trần Hưng Đạo, khu phố 16, phường Quy Nhơn).

Clip ghi nhận hiện trường vụ cháy

Hiện trường vụ cháy đang được các lực lượng chức năng bảo vệ để phục vụ điều tra nguyên nhân

Vụ cháy bùng phát vào khoảng 9 giờ 50 phút cùng ngày, tại ngôi nhà 3 tầng ở địa chỉ nêu trên. Ban đầu, ngọn lửa bùng lên dữ dội ở tầng 1, kèm theo nhiều tiếng nổ, khói đen cuồn cuộn bốc lên bao trùm cả 3 tầng của căn nhà và nhiều nhà dân, hàng quán liền kề.

Lửa lớn bao trùm ngôi nhà 3 tầng giữa đô thị Quy Nhơn (Ảnh: H.HUÂN)

Nhận tin báo, lực lượng chức năng đã huy động phương tiện, nhân lực tiếp cận hiện trường, triển khai phương án dập lửa. Do vụ cháy nằm giữa khu phố đông đúc, công tác chữa cháy được triển khai khẩn trương, bảo đảm an toàn cho các hộ xung quanh. Đến khoảng 10 giờ 15 phút, đám cháy được khống chế và dập tắt hoàn toàn.

Đám cháy thiêu rụi nhiều vật dụng, tài sản trong tầng 1 và tầng 2 ngôi nhà

Chủ nhà cho biết, căn nhà được sử dụng làm văn phòng phẩm, không có người ở nên không xảy ra thiệt hại về người. Thời điểm xảy ra cháy, chủ nhà vừa rời đi khoảng 10 phút. Nguyên nhân ban đầu được nhận định có thể do chập điện.

Hiện trường đang được bảo vệ để phục vụ điều tra, giải quyết vụ cháy

Nhiều vật dụng trong ngôi nhà bị thiêu rụi

Hiện, các đơn vị chức năng đang tiếp tục điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy và thống kê thiệt hại.

NGỌC OAI