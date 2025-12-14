Ngành đường sắt vận chuyển miễn phí 1 triệu viên gạch hỗ trợ xây nhà tại miền Trung

Trong ngày 14-12, Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam đã vận chuyển 400.000 viên gạch từ ga Bỉm Sơn (Thanh Hóa) tới ga Hòa Đa (xã Tuy An Nam, tỉnh Đắk Lắk), để hỗ trợ xây dựng nhà ở tại miền Trung.

Ngành đường sắt sẽ vận chuyển miễn phí 1 triệu viên gạch hỗ trợ xây dựng nhà ở tại miền Trung

Đây là số gạch nằm trong kế hoạch vận chuyển miễn phí 1 triệu viên gạch, góp phần đẩy nhanh tiến độ triển khai “Chiến dịch Quang Trung” xây dựng lại nhà ở cho đồng bào bị mất nhà trong đợt mưa lũ vừa qua tại miền Trung.

Số gạch còn lại trong tổng số 1 triệu viên sẽ tiếp tục được vận chuyển trong các chuyến tàu kế tiếp. Hiện, các đơn vị đường sắt đang phối hợp chặt chẽ với các đơn vị tiếp nhận tại địa phương nhằm đảm bảo toàn bộ vật tư được chuyển đến đúng nơi, đúng thời điểm, phục vụ hiệu quả công tác xây dựng và sửa chữa nhà ở cho người dân.

Trước đó, Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam đã tổ chức vận chuyển miễn phí hơn 31.000 kiện hàng (tương đương 500 tấn) gồm lương thực, thực phẩm, hàng cứu trợ khẩn cấp, quần áo, sách vở… của các đoàn thể, tổ chức thiện nguyện và các địa phương gửi đến người dân miền Trung.

BÍCH QUYÊN