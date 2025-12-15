Xã hội

Kết quả xác minh ban đầu vụ cây xanh Hồ Nước Ngọt bị đốn hạ bất thường

SGGPO

Ngày 15-12, thông tin từ UBND phường Sóc Trăng (TP Cần Thơ) cho biết đã có kết quả xác minh ban đầu vụ việc cây xanh bị đốn hạ ở Khu văn hóa Hồ Nước Ngọt.

Kết quả xác minh ban đầu vụ cây xanh Hồ Nước Ngọt bị đốn hạ bất thường
Hiện trường cây xanh tại Khu văn hóa Hồ Nước Ngọt bị đốn hạ

Theo đó, ngay sau khi nhận thông tin phản ảnh của người dân về việc cây xanh ở Khu văn hóa Hồ Nước Ngọt bị đốn hạ, UBND phường Sóc Trăng đã giao công an phường kiểm tra, rà soát tại hiện trường bên trong Khu văn hóa Hồ Nước Ngọt.

Qua thống kê tại hiện trường, bước đầu ghi nhận số cây bị đốn hạ 42 cây, hầu hết cây có tuổi thọ hàng chục năm.

1406907763805673496.jpg
Gốc cây xanh còn lại tại hiện trường

Tại hiện trường, lực lượng chức năng còn phát hiện trên nền đất khu vực gốc cây bị đốn xuất hiện dấu cắt, màu gỗ còn tươi, lối đi bê tông xuất hiện các nhánh cây bị bỏ lại, một số thân cây đã được vận chuyển đi.

Kết quả xác minh thực tế tại hiện trường Khu văn hóa Hồ Nước Ngọt thể hiện một số người đã tổ chức thực hiện đốn hạ 42 cây xanh và đã có tổng số 7 lượt xe tải vận chuyển cây đã đốn hạ.

1073203547843599513.jpg
Một số thân, nhánh cây còn bị bỏ lại tại hiện trường

Hiện vụ việc đang được UBND phường Sóc Trăng phối hợp với Sở Văn hóa, Thể Thao và Du lịch (VH-TT-DL) TP Cần Thơ và Phòng Cảnh sát Kinh tế (Công an TP Cần Thơ) xác minh vụ việc, đồng thời báo cáo cấp có thẩm quyền để chỉ đạo các ngành chức năng xử lý đảm bảo theo quy định.

Sau sáp nhập từ ngày 1-7 đến nay, Khu văn hóa Hồ Nước Ngọt (số 2 đường Hùng Vương, phường Sóc Trăng) do Trung tâm Thông tin Xúc tiến Du lịch trực thuộc Sở VH-TT-DL TP Cần Thơ quản lý.

Khi phát hiện cây bị đốn hạ, lãnh đạo Sở VH-TT-DL TP Cần Thơ đã chỉ đạo trung tâm rà soát, thống kê số cây bị đốn.

Tin liên quan
TUẤN QUANG

Từ khóa

Cần Thơ Sóc Trăng cây xanh bị đốn hạ Khu văn hóa Hồ Nước Ngọt kết quả xác minh

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Lê Minh Tùng

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn