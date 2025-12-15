Kết quả xác minh ban đầu vụ cây xanh Hồ Nước Ngọt bị đốn hạ bất thường

Ngày 15-12, thông tin từ UBND phường Sóc Trăng (TP Cần Thơ) cho biết đã có kết quả xác minh ban đầu vụ việc cây xanh bị đốn hạ ở Khu văn hóa Hồ Nước Ngọt.

Hiện trường cây xanh tại Khu văn hóa Hồ Nước Ngọt bị đốn hạ

Theo đó, ngay sau khi nhận thông tin phản ảnh của người dân về việc cây xanh ở Khu văn hóa Hồ Nước Ngọt bị đốn hạ, UBND phường Sóc Trăng đã giao công an phường kiểm tra, rà soát tại hiện trường bên trong Khu văn hóa Hồ Nước Ngọt.

Qua thống kê tại hiện trường, bước đầu ghi nhận số cây bị đốn hạ 42 cây, hầu hết cây có tuổi thọ hàng chục năm.

Gốc cây xanh còn lại tại hiện trường

Tại hiện trường, lực lượng chức năng còn phát hiện trên nền đất khu vực gốc cây bị đốn xuất hiện dấu cắt, màu gỗ còn tươi, lối đi bê tông xuất hiện các nhánh cây bị bỏ lại, một số thân cây đã được vận chuyển đi.

Kết quả xác minh thực tế tại hiện trường Khu văn hóa Hồ Nước Ngọt thể hiện một số người đã tổ chức thực hiện đốn hạ 42 cây xanh và đã có tổng số 7 lượt xe tải vận chuyển cây đã đốn hạ.

Một số thân, nhánh cây còn bị bỏ lại tại hiện trường

Hiện vụ việc đang được UBND phường Sóc Trăng phối hợp với Sở Văn hóa, Thể Thao và Du lịch (VH-TT-DL) TP Cần Thơ và Phòng Cảnh sát Kinh tế (Công an TP Cần Thơ) xác minh vụ việc, đồng thời báo cáo cấp có thẩm quyền để chỉ đạo các ngành chức năng xử lý đảm bảo theo quy định.

Sau sáp nhập từ ngày 1-7 đến nay, Khu văn hóa Hồ Nước Ngọt (số 2 đường Hùng Vương, phường Sóc Trăng) do Trung tâm Thông tin Xúc tiến Du lịch trực thuộc Sở VH-TT-DL TP Cần Thơ quản lý. Khi phát hiện cây bị đốn hạ, lãnh đạo Sở VH-TT-DL TP Cần Thơ đã chỉ đạo trung tâm rà soát, thống kê số cây bị đốn.

TUẤN QUANG