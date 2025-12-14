TPHCM dự kiến dành hơn 2.300 tỷ đồng chăm lo tết cho đối tượng chính sách

Chuẩn bị cho dịp Tết Nguyên đán 2026, Sở Nội vụ đã tham mưu UBND TPHCM tổ chức nhiều hoạt động chăm lo đời sống vật chất, tinh thần và sức khỏe cho các đối tượng chính sách, với tổng kinh phí dự kiến hơn 2.300 tỷ đồng.

Chiều tối 14-12, tại tỉnh Nghệ An, Thành ủy - HĐND – UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM tổ chức chương trình họp mặt tri ân, tôn vinh người có công với cách mạng tiêu biểu.

Chương trình nằm trong chuỗi hành trình về nguồn “Về thăm quê Bác” năm 2025 của đoàn đại biểu người có công tiêu biểu TPHCM. Dự chương trình có Phó Giám đốc Sở Nội vụ TPHCM Phạm Văn Tuyên; Phó Trưởng Ban Văn hóa – Xã hội HĐND TPHCM Nguyễn Văn Tuân.

Về phía tỉnh Nghệ An, dự có Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Nghệ An Lê Văn Lĩnh.

Phó Giám đốc Sở Nội vụ TPHCM Phạm Văn Tuyên tặng quà của TPHCM đến các đại biểu

Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Nghệ An Lê Văn Lĩnh tặng quà của tỉnh Nghệ An đến các đại biểu

Phát biểu tại chương trình họp mặt tri ân, Phó Giám đốc Sở Nội vụ TPHCM Phạm Văn Tuyên khẳng định, TPHCM luôn ghi nhớ và trân trọng công lao của các cá nhân là người có công trên địa bàn, những người đã có nhiều hy sinh và đóng góp to lớn cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.

Ông Phạm Văn Tuyên thông tin, TPHCM hiện đang quản lý 385.000 hồ sơ người có công và thân nhân người có công, trong đó có hơn 45.200 lượt người đang hưởng trợ cấp hàng tháng, với kinh phí hơn 131 tỷ đồng/tháng.

Các đại biểu nhận quà tặng của TPHCM và tỉnh Nghệ An

Sau hợp nhất, TPHCM đã rà soát toàn bộ các chính sách đối với người có công của các địa phương trước đây, nhằm xây dựng và triển khai thống nhất trên toàn địa bàn thông qua các nghị quyết, chế độ đặc thù. Đồng thời, Sở Nội vụ TPHCM tiếp tục tham mưu UBND TPHCM hoàn thiện và ban hành các chính sách chăm lo đối với người có công với cách mạng.

Chuẩn bị cho dịp Tết Nguyên đán 2026, Sở đã tham mưu UBND TPHCM tổ chức nhiều hoạt động chăm lo đời sống vật chất, tinh thần và sức khỏe cho các đối tượng chính sách, trong đó có người có công với cách mạng, với tổng kinh phí dự kiến hơn 2.300 tỷ đồng. Điều này thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TPHCM. Bên cạnh đó, thành phố tiếp tục rà soát, xây dựng và ban hành các chính sách nhằm bảo đảm công tác chăm lo người có công ngày càng tốt hơn, với mức sống bằng hoặc cao hơn mức bình quân của người dân tại nơi cư trú.

Phó Trưởng Ban Văn hoá – Xã hội HĐND TPHCM Nguyễn Văn Tuân tặng quà đến các đại biểu

Thay mặt gần 80 đại biểu đại diện cho người có công với cách mạng tiêu biểu TPHCM tham gia hành trình về nguồn, Thương binh Nguyễn Quốc Việt (phường Bến Thành) bày tỏ xúc động trước sự quan tâm của lãnh đạo TPHCM, các cấp, các ngành thành phố.

“Bên cạnh nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, lãnh đạo thành phố không quên dành sự quan tâm ưu ái cho hoạt động "đền ơn đáp nghĩa". Vì vậy, các đối tượng chính sách chúng tôi hiện nay phần lớn đã có mức sống được cải thiện”, ông Nguyễn Quốc Việt chia sẻ. Ông cũng khẳng định, người có công trên địa bàn TPHCM sẽ luôn sống gương mẫu, đi đầu trong mọi hành động, chung tay xây dựng TPHCM trở thành đô thị văn minh, hiện đại, nghĩa tình.

* Sáng cùng ngày, đoàn đã đến dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Khu Di tích lịch sử cấp quốc gia đặc biệt Ngã ba Đồng Lộc (tỉnh Hà Tĩnh).

Phó trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND TPHCM Nguyễn Văn Tuân cùng đoàn dâng hoa tưởng nhớ các Anh hùng liệt sĩ hy sinh tại Ngã ba Đồng Lộc

Đoàn đại biểu người có công tiêu biểu TPHCM dành phút mặc niệm tưởng nhớ các Anh hùng liệt sĩ hy sinh tại Ngã ba Đồng Lộc

Tại đây, đoàn dâng hoa, dâng hương lên khu mộ 10 nữ Anh hùng liệt sĩ thanh niên xung phong đã Anh dũng hy sinh tại Ngã ba Đồng Lộc.

Trước anh linh các Anh hùng liệt sĩ, đoàn đã dành phút mặc niệm bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với công lao to lớn của các thế hệ cha anh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc và thống nhất đất nước.

Các đại biểu thắp hương tri ân những hy sinh to lớn của các Anh hùng liệt sĩ

Các đại biểu dâng hoa từng phần mộ của 10 nữ liệt sĩ thanh niên xung phong

Các đại biểu cũng dâng hoa tại từng phần mộ của 10 nữ liệt sĩ thanh niên xung phong, những người đã anh dũng ngã xuống khi làm nhiệm vụ bảo đảm giao thông thông suốt trên tuyến chi viện chiến lược từ Bắc vào Nam.

Cựu chiến binh xúc động khi nghe thuyết minh về những hy sinh của các chiến sĩ tại Ngã ba Đồng Lộc

Tái hiện những hố bom do quân địch rải xuống tại Ngã ba Đồng Lộc

Khu di tích lịch sử cấp quốc gia đặc biệt Ngã ba Đồng Lộc nằm trên đường mòn Hồ Chí Minh, xuyên qua dãy Trường Sơn thuộc địa phận xã Đồng Lộc, huyện Can Lộc, Hà Tĩnh. Đây là nút giao thông rất quan trọng. Đặc biệt, Ngã ba Đồng Lộc là nơi 10 cô gái thanh niên xung phong Tiểu đội 4 (Tổng đội Thanh niên xung phong 55 tỉnh Hà Tĩnh) đã anh dũng hy sinh vào ngày 24-7-1968 trong lúc đang làm nhiệm vụ khi tuổi đời còn rất trẻ, chưa ai trong số họ lập gia đình. Sự hy sinh anh dũng của các nữ thanh niên xung phong đã trở thành biểu tượng cống hiến to lớn của hàng triệu thanh niên "vì nước quên thân", không tiếc tuổi xuân vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.

>>> Một số hình ảnh tại Khu di tích lịch sử cấp quốc gia đặc biệt Ngã ba Đồng Lộc:

THU HƯỜNG