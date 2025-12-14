Nâng cao nhận thức để phụ nữ làm chủ không gian số

Sáng 14-12, tại Hà Nội, Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam đã phát động chiến dịch truyền thông nâng cao nhận thức của phụ nữ trên không gian mạng với chủ đề “Kết nối 3 an - Làm chủ không gian số”.

Sự kiện có sự tham dự của lãnh đạo Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam, Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Tập đoàn Google và đại diện một số bộ, ngành, tổ chức quốc tế cùng đông đảo cán bộ, hội viên phụ nữ, sinh viên trên địa bàn Hà Nội.

Đại diện các bộ, ngành, tổ chức quốc tế tham dự lễ phát động chiến dịch truyền thông nâng cao nhận thức của phụ nữ trên không gian mạng.

Thông tin từ lễ phát động cho biết, quá trình số hóa đang diễn ra nhanh chóng tại Việt Nam. Nếu phụ nữ không được nâng cao nhận thức, khoảng cách giới và các hình thức bạo lực giới sẽ tiếp tục dịch chuyển từ đời thực sang đời sống số một cách tinh vi hơn, khó nhận diện hơn và hậu quả khó lường hơn.

Trong bối cảnh đó, chiến dịch truyền thông nâng cao nhận thức của phụ nữ về an toàn trên không gian mạng với chủ đề “Kết nối 3 an - Làm chủ không gian số”, bao gồm: “an toàn, an tâm, an sinh”.

Trong đó, “an toàn” là mỗi phụ nữ, trẻ em gái là một người sử dụng mạng hiểu biết và có trách nhiệm, vừa bảo vệ mình vừa góp phần xây dựng môi trường lành mạnh, an toàn; “an tâm” là không gian mạng trở thành một môi trường thân thiện, nhân văn đối với phụ nữ và trẻ em gái; “an sinh” là biến không gian số thành cơ hội, đòn bẩy cho những ý tưởng khởi nghiệp, kinh doanh, và sinh kế bền vững của phụ nữ.

Chiến dịch truyền thông sẽ bao gồm bộ tài liệu “Bình dân học vụ số” chuẩn hóa, đa dạng, dễ hiểu, dễ áp dụng; các khóa tập huấn về kỹ năng số, an toàn thông tin, bộ minigame và các sản phẩm truyền thông sáng tạo trên nền tảng công nghệ. Thông qua đó, chiến dịch hướng tới việc lan tỏa nhiều thông điệp nhằm nâng cao nhận thức cộng đồng và thúc đẩy hành động của phụ nữ trong việc làm chủ không gian số, đồng thời kêu gọi tăng cường sự phối hợp liên ngành trong xây dựng môi trường mạng an toàn, bình đẳng và bao trùm.

