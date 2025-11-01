Lâm Đồng: Quốc lộ 20 lại ngập sâu, chia cắt sau cơn mưa lớn

Video: Nước dâng cao chia cắt Quốc lộ 20 qua xã Hiệp Thạnh, tỉnh Lâm Đồng tối 1-11

Ghi nhận tại hiện trường, đoạn đường Quốc lộ 20 đoạn qua thôn Định An, xã Hiệp Thạnh dài khoảng 1km đã bị ngập sâu trong nước khoảng 50cm. Để đảm bảo an toàn cho người và phương tiện, cơ quan chức năng đã tiến hành điều tiết, không cho lưu thông qua khu vực bị ngập sâu. Các phương tiện xe ô tô có thể lưu thông qua cao tốc Liên Khương – Prenn để đảm bảo an toàn.

Quốc lộ 20 qua xã Hiệp Thạnh, tỉnh Lâm Đồng bị ngập sâu tối 1-11

Chiều tối cùng ngày, do ảnh hưởng của mưa lớn kéo dài, kết hợp với nước lũ từ thượng nguồn Đà Lạt đổ về, mực nước tại các khu vực thôn K’Rèn, K’Long, Định An (xã Hiệp Thạnh) dâng cao nhanh, có khả năng gây ngập sâu và sạt lở đất tại các sườn dốc, đèo nên UBND xã Hiệp Thạnh đã thông báo khẩn cấp để người dân chủ động ứng phó.

Nhiều đoạn nước ngập sâu, tràn vào nhà người dân sinh sống hai bên Quốc lộ 20

Trước đó, tối 27-10, Quốc lộ 20 qua xã Hiệp Thạnh cũng bị chia cắt nhiều giờ đồng hồ, do mưa lớn gây ngập mặt đường.

Tin liên quan Lâm Đồng: Mưa lớn gây ngập, chia cắt Quốc lộ 20

ĐOÀN KIÊN