Tín hiệu tích cực cho nỗ lực chấm dứt xung đột Ukraine

Giới chức Mỹ và Nga đã đưa ra đánh giá tích cực về cuộc đàm phán giữa hai bên tại thành phố Miami, bang Florida trong ngày 31-1, chuẩn bị cho đàm phán vòng 2 giữa ba bên Mỹ, Nga, Ukraine. Đây là nỗ lực mới nhất do Washington làm trung gian nhằm tìm kiếm giải pháp hòa bình cho xung đột Ukraine.

Tổng thống UAE tiếp các đoàn tham gia đàm phán ba bên vòng 1 tại Abu Dhabi (ẢNH: EMIRATES NEWS AGENCY)

Tạm ngừng tấn công

Tuần trước, hai phái đoàn Ukraine và Nga đã gặp trực tiếp tại Abu Dhabi, trong khuôn khổ nỗ lực do Tổng thống Donal Trump thúc đẩy. Theo CNN, Washington nhận định các bên đang tiến gần tới một thỏa thuận, dù vẫn còn bất đồng về những vấn đề then chốt, đặc biệt là vấn đề lãnh thổ trong thỏa thuận hậu xung đột.

Theo ABC News, cuộc gặp ba bên Mỹ, Nga, Ukraine vòng 2 diễn ra ngày 4 và 5-2 tại Abu Dhabi, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE). Theo TASS, phái đoàn Ukraine do Trưởng đoàn đàm phán Rustem Umerov dẫn đầu, trong khi phía Nga do ông Igor Kostyukov, Cục trưởng Tổng cục Tình báo quân sự (GRU), làm trưởng đoàn. Theo đề nghị của Tổng thống Mỹ, Nga đã đồng ý tạm thời ngừng tấn công các cơ sở hạ tầng năng lượng tại Kiev và nhiều thành phố khác. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết, lệnh ngừng bắn hạn chế này nhằm tạo “nền tảng tốt” cho các cuộc đàm phán hòa bình.

Về phần mình, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết, không có thỏa thuận chính thức nào về lệnh ngừng bắn nói trên, nếu Moscow thực hiện đúng tuyên bố của mình.

Đàm phán Nga-Mỹ mang tính xây dựng

Trước khi diễn ra cuộc đàm phán hòa bình ba bên vòng 2, Nga và Mỹ đã có cuộc gặp tại Miami, Mỹ. Phía Mỹ có sự tham gia của đặc phái viên Tổng thống Mỹ Steve Witkoff, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent, Cố vấn cấp cao Nhà Trắng Josh Gruenbaum và ông Jared Kushner - con rể Tổng thống Donald Trump. Phía Nga do đặc phái viên Tổng thống phụ trách hợp tác kinh tế quốc tế Kirill Dmitriev, đồng thời là Giám đốc Quỹ đầu tư trực tiếp Nga (RDIF), dẫn đầu.

Trong bài đăng trên mạng xã hội X sau cuộc gặp, ông Witkoff cho biết hai bên đã tiến hành các cuộc thảo luận “hiệu quả và mang tính xây dựng”, coi đây là một phần trong nỗ lực hòa giải của Mỹ nhằm thúc đẩy một giải pháp hòa bình cho cuộc xung đột Ukraine. Ông bày tỏ sự hài lòng khi nhận thấy Nga đang hướng tới việc bảo đảm hòa bình cho Ukraine. Về phía Nga, ông Dmitriev cũng mô tả cuộc gặp với phái đoàn Mỹ là “mang tính xây dựng”, cho biết hai bên đã thảo luận hiệu quả không chỉ về vấn đề Ukraine mà còn về hoạt động của nhóm công tác kinh tế Mỹ - Nga.

Theo báo chí Mỹ, cuộc gặp một lần nữa cho thấy Tổng thống Mỹ Donald Trump rất mong muốn chấm dứt cuộc xung đột kéo dài gần 4 năm qua ở Ukraine. Tổng thống Donald Trump nhiều lần đánh giá cao nỗ lực của Tổng thống Nga Vladimir Putin, dù chưa có đột phá lớn nào, các cuộc đàm phán vẫn được nhìn nhận mang tính tích cực.

Tổng thống UAE Sheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan vừa có cuộc hội đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Moscow, trong bối cảnh các nỗ lực ngoại giao giữa Mỹ, Nga và Ukraine do UAE đăng cai tại Abu Dhabi vẫn đang tiếp diễn. Tổng thống Sheikh Mohamed tái khẳng định cam kết của UAE đối với đối thoại và giải pháp hòa bình cho các xung đột ở Trung Đông và Ukraine. Tổng thống Putin đánh giá cao vai trò của UAE trong việc tạo điều kiện cho các cuộc đàm phán ba bên giữa Nga, Ukraine và Mỹ.

HUY QUỐC tổng hợp