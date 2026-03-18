Thế giới

Tiêu điểm

Israel nhắm mục tiêu vào Bộ trưởng Tình báo Iran

SGGPO

Ngày 18-3, Báo The Times of Israel (Israel) đưa tin, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) đã nhắm mục tiêu vào Bộ trưởng Tình báo Iran Esmaeil Khatib trong một cuộc tấn công vào đêm 17-3 (giờ địa phương).

Iran.jpg
Bộ trưởng Tình báo Iran Esmaeil Khatib. Ảnh: TASNIM

Trang tin Iran International đưa tin đầu tiên về cuộc không kích trên, diễn ra tại thủ đô Tehran, Iran và sau đó, một quan chức của Israel đã xác nhận. Israel vẫn đang chờ thông báo về kết quả của cuộc tấn công. Theo truyền thông Israel, ông Khatib được mô tả là nhân vật thân cận nhất với lãnh tụ tối cao mới của Iran Mojtaba Khamenei. Hiện phía Iran chưa đưa ra bình luận gì về thông tin này.

Trong khi đó, kênh truyền hình Al Jazeera (Qatar) đưa tin ngày 18-3, Iran tổ chức lễ tang cho Thư ký Hội đồng An ninh quốc gia tối cao Iran, ông Ali Larijani và chỉ huy lực lượng bán quân sự Basij của Iran, ông Gholamreza Soleimani - những người thiệt mạng trong các cuộc không kích của Israel vào thủ đô Tehran, Iran.

Theo Đài truyền hình nhà nước Iran, cùng ngày, Tehran đã tấn công thành phố Tel Aviv, Israel bằng tên lửa mang đầu đạn chùm, nhằm đáp trả vụ ám sát ông Ali Larijani.

Đạn chùm đã được Iran sử dụng nhiều lần kể từ khi xung đột bùng phát ngày 28-2. Loại vũ khí này phát nổ trên không, giải phóng nhiều đầu đạn nhỏ trên diện rộng, làm gia tăng mức độ sát thương và gây khó khăn cho các hệ thống phòng không.

MINH CHÂU

Từ khóa

Iran Israel Tình báo Lãnh tụ tối cao Mojtaba Khamenei Esmaeil Khatib Mỹ đạn chùm

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Lê Minh Tùng

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn