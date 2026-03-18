Israel nhắm mục tiêu vào Bộ trưởng Tình báo Iran

Ngày 18-3, Báo The Times of Israel (Israel) đưa tin, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) đã nhắm mục tiêu vào Bộ trưởng Tình báo Iran Esmaeil Khatib trong một cuộc tấn công vào đêm 17-3 (giờ địa phương).

Trang tin Iran International đưa tin đầu tiên về cuộc không kích trên, diễn ra tại thủ đô Tehran, Iran và sau đó, một quan chức của Israel đã xác nhận. Israel vẫn đang chờ thông báo về kết quả của cuộc tấn công. Theo truyền thông Israel, ông Khatib được mô tả là nhân vật thân cận nhất với lãnh tụ tối cao mới của Iran Mojtaba Khamenei. Hiện phía Iran chưa đưa ra bình luận gì về thông tin này.

Trong khi đó, kênh truyền hình Al Jazeera (Qatar) đưa tin ngày 18-3, Iran tổ chức lễ tang cho Thư ký Hội đồng An ninh quốc gia tối cao Iran, ông Ali Larijani và chỉ huy lực lượng bán quân sự Basij của Iran, ông Gholamreza Soleimani - những người thiệt mạng trong các cuộc không kích của Israel vào thủ đô Tehran, Iran.

Theo Đài truyền hình nhà nước Iran, cùng ngày, Tehran đã tấn công thành phố Tel Aviv, Israel bằng tên lửa mang đầu đạn chùm, nhằm đáp trả vụ ám sát ông Ali Larijani.

Đạn chùm đã được Iran sử dụng nhiều lần kể từ khi xung đột bùng phát ngày 28-2. Loại vũ khí này phát nổ trên không, giải phóng nhiều đầu đạn nhỏ trên diện rộng, làm gia tăng mức độ sát thương và gây khó khăn cho các hệ thống phòng không.

MINH CHÂU