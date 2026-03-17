Cơ sở cai nghiện ở Afghanistan bị không kích, ít nhất 400 người thiệt mạng

Ngày 17-3, phát ngôn viên Chính phủ Afghanistan cho biết, cơ sở cai nghiện ma túy Omid tại thủ đô Kabul của Afghanistan đã bị Pakistan không kích khiến ít nhất 400 người thiệt mạng, khoảng 250 người khác bị thương.

Trong một tuyên bố đăng trên nền tảng mạng xã hội X ngày 17-3, ông Hamdullah Fitrat - Phó Phát ngôn viên của Chính phủ Afghanistan cho biết, vụ không kích xảy ra vào khoảng 21 giờ ngày 16-3. Cơ sở Omid có khoảng 2.000 giường bệnh, chuyên điều trị cho những người nghiện ma túy. Vụ tấn công đã gây đám cháy lớn và phá hủy phần lớn cơ sở này. Cũng theo ông Hamdullah Fitrat, con số thương vong có thể còn tăng lên.

Lực lượng cứu hỏa nỗ lực dập tắt đám cháy tại hiện trường. Ảnh: EPA-YONHAP

Cũng trên mạng xã hội X, ông Zabihullah Mujahid, một Phát ngôn viên khác của Chính phủ Afghanistan, tuyên bố Chính phủ Afghanistan coi hành động tấn công cơ sở cai nghiện ma túy Omid của Pakistan là "trái với mọi nguyên tắc được chấp nhận và là tội ác chống lại loài người”.

Tuy nhiên, phía Pakistan đã bác bỏ và khẳng định nước này chỉ tấn công các cơ sở quân sự cũng như hạ tầng của các tay súng phiến quân đang ẩn náu tại quốc gia láng giềng.

Lực lượng cứu hỏa làm việc tại hiện trường. Ảnh: EPA-YONHAP

Các cuộc đụng độ dọc biên giới hai nước nổ ra từ cuối tháng trước, khiến hàng chục người thiệt mạng và bị thương.

Tin liên quan
HẠNH CHI

