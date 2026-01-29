Hai đặc phái viên Mỹ không tham dự đàm phán Nga - Ukraine tại Abu Dhabi

Theo Kyiv Post, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio xác nhận hai đặc phái viên Steve Witkoff và Jared Kushner sẽ không góp mặt trong cuộc hội đàm giữa các quan chức Nga và Ukraine tại Abu Dhabi, vào ngày 1-2 tới.

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio. Ảnh: XINHUA

Ngoại trưởng Mỹ cho biết dù phía Mỹ có thể vẫn cử đại diện tham dự, nhưng hai gương mặt chủ chốt là Steve Witkoff và Jared Kushner sẽ vắng mặt.

Trước đó, hai ông Steve Witkoff và Jared Kushner đã đóng vai trò cầu nối khi có các cuộc tiếp xúc với các lãnh đạo cao nhất của cả Nga và Ukraine, bao gồm Tổng thống Vladimir Putin và Tổng thống Volodymyr Zelensky. Ông Steve Witkoff đánh giá những nỗ lực thảo luận trước đó là rất tích cực và mang tính xây dựng.

Phía Điện Kremlin cũng bày tỏ sự đồng thuận khi coi việc thiết lập kênh đàm phán trực tiếp giữa ba bên là một tín hiệu lạc quan cho tiến trình hòa bình. Tuy nhiên, các bên đều thừa nhận vấn đề lãnh thổ vẫn là rào cản then chốt đối với bất kỳ thỏa thuận hòa bình nào.

Trong một diễn biến liên quan, Trợ lý Tổng thống Nga Yuri Ushakov đã lên tiếng phản hồi trước tuyên bố của Ngoại trưởng Ukraine Andrii Sybiha về việc Tổng thống Volodymyr Zelensky sẵn sàng đối thoại trực tiếp với Tổng thống Vladimir Putin. Ông Yuri Ushakov khẳng định nhà lãnh đạo Ukraine có thể tới Moscow nếu ông sẵn sàng gặp Tổng thống Nga và Moscow sẽ bảo đảm an toàn cho ông.

