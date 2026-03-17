Iran hé lộ danh sách quốc gia được ưu tiên qua eo biển Hormuz

Iran đã cho phép một số tàu thuyền nước ngoài đi qua eo biển Hormuz trong bối cảnh căng thẳng khu vực leo thang, song việc lưu thông vẫn bị kiểm soát chặt chẽ và mang tính chọn lọc.

Theo các nguồn tin quốc tế, những quốc gia có tàu được phép di chuyển qua tuyến hàng hải chiến lược này bao gồm Pakistan, Ấn Độ và Thổ Nhĩ Kỳ.

Tàu chở dầu Shenlong mang cờ hiệu Liberia cập cảng Mumbai ở Ấn Độ, sau khi khởi hành từ cảng Ras Tanura của Saudi Arabia và đi qua eo biển Hormuz, ngày 12-3-2026. Ảnh: ANADOLU AGENCY/TTXVN

Cụ thể, một tàu chở dầu treo cờ Pakistan đã rời Vịnh Ba Tư và đi qua eo biển ngày 15-3. Trong khi đó, phía Ấn Độ xác nhận 2 tàu vận chuyển khí dầu mỏ hóa lỏng đã cập cảng an toàn sau khi vượt qua khu vực. Thổ Nhĩ Kỳ cũng cho biết 1 tàu của nước này được Tehran chấp thuận cho lưu thông sau khi chờ đợi gần lãnh hải Iran.

Động thái nới lỏng hạn chế diễn ra sau khi Iran tuyên bố đóng cửa eo biển Hormuz hồi đầu tháng 3, khiến giá dầu thế giới tăng mạnh. Tuy nhiên, Tehran khẳng định vẫn để ngỏ khả năng cho phép tàu thuyền từ một số quốc gia đi qua, tùy thuộc vào quyết định của quân đội.

Hiện Iran chưa công bố danh sách đầy đủ các quốc gia được ưu tiên, trong khi Mỹ và các đồng minh vẫn bị loại trừ khỏi quyền tiếp cận tuyến vận tải quan trọng này.

Theo TTXVN