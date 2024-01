Tín hiệu vui cho du lịch ngày đầu năm

Những du khách quốc tế trên chuyến bay đầu tiên đến Đà Nẵng được nhận hoa và quà tặng. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Nhiều tour hút khách

Ngày 1-1, thống kê nhanh từ Sở Du lịch TPHCM, có trên 1,6 triệu lượt người dân, du khách tham quan tại các khu điểm du lịch, vui chơi giải trí… trên địa bàn TPHCM trong các ngày nghỉ cuối tuần và Tết Dương lịch, tăng 3,1% so với cùng kỳ năm 2023. Khách quốc tế đến TPHCM khoảng 46.528 lượt, tăng 86,1% so với cùng kỳ năm 2023. Doanh thu du lịch đạt khoảng 6.400 tỷ đồng, tăng 7,7% so với cùng kỳ năm 2023.

Thông tin từ các doanh nghiệp lữ hành, khách quốc tế đến TPHCM tăng cao, tập trung vào nhóm khách tàu biển… Bên cạnh đó, người dân cũng chuộng các tour nội đô, trải nghiệm TPHCM bằng buýt 2 tầng tham quan “xuyên đêm” hoặc ngắm sông Sài Gòn về đêm trên tàu 2 tầng.

Các điểm đến như Khu du lịch Suối Tiên, Đầm Sen… có lượng khách khá đông. Kỳ nghỉ Tết Dương lịch này, Khu du lịch Suối Tiên đón khoảng 15.000 lượt khách... Huyện Cần Giờ cũng ghi nhận số lượng khách tham quan tăng mạnh. Tính riêng trong ngày 1-1, có gần 49.000 lượt người dân, du khách (gấp 16 lần so với ngày thường) đến huyện đảo vui chơi, tham quan.

Ghi nhận tại nhiều tỉnh, thành phía Bắc, lượng khách du lịch có nhiều tín hiệu tích cực. Không ít khu, điểm tham quan du lịch tại Hà Nội đã ra mắt các chương trình, sản phẩm du lịch mới, cũng như tổ chức nhiều hoạt động, sự kiện hấp dẫn nhằm kích cầu, thu hút du khách. Không gian phố đi bộ khu vực hồ Hoàn Kiếm, phố đi bộ Trần Nhân Tông và phụ cận được cho phép kéo dài đến hết ngày 1-1 và các hoạt động biểu diễn nghệ thuật truyền thống để phục vụ người dân và du khách được duy trì diễn ra trong không gian này; Hoàng thành Thăng Long tổ chức hoạt động chào cờ trước cửa sân Đoan Môn, gợi nhớ lại lễ chào cờ lịch sử đầu tiên sau Ngày Giải phóng thủ đô của 69 năm về trước…

Theo thống kê của Sở Du lịch TP Hà Nội, trong 3 ngày nghỉ Tết Dương lịch, ước tính Hà Nội đón 402.000 lượt khách, tăng 65% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, khách du lịch quốc tế ước đạt 72.000 lượt. Tổng thu từ khách du lịch ước đạt gần 1.500 tỷ đồng, tăng 73% so với cùng kỳ năm 2023.

Khách đổ về Hà Giang dịp này đông kỷ lục khiến nhiều tuyến đường đến với công viên đá Đồng Văn bị ách tắc cục bộ. Theo ước tính của Sở VH-TT-DL tỉnh Hà Giang, trong 3 ngày nghỉ, địa phương đón hơn 89.000 lượt du khách đến tham quan, nghỉ dưỡng; doanh thu từ du lịch đạt hơn 220 tỷ đồng. Đây là tín hiệu vui để Hà Giang hoàn thành mục tiêu phấn đấu đón 3,2 triệu du khách trong năm mới 2024.

Đón khách “xông đất”

Sáng 1-1, tại Cảng tàu khách quốc tế Hạ Long, Sở Du lịch tỉnh Quảng Ninh đã tổ chức đón đoàn khách du lịch “xông đất” đầu năm mới. Đây là những hành khách trong 2 chuyến tàu biển đã đến Hạ Long từ ngày 31-12-2023. Trong đó, tàu Vasco Da Gama (quốc tịch Bồ Đào Nha) lần đầu tiên cập bến tại Hạ Long, đưa gần 650 du khách Đức đến tham quan, du lịch. Tàu Celebrity Solstice (quốc tịch Malta) đã cập cảng tàu khách quốc tế Hạ Long 5 lần trong năm 2023, mang theo hơn 3.000 du khách châu Âu, châu Mỹ. Trong tháng 1, dự kiến có 13 tàu đăng ký cập bến cảng tàu khách quốc tế Hạ Long mang theo 17.200 du khách châu Âu, châu Mỹ đến Hạ Long.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Dũng tặng hoa các vị khách "xông đất" TPHCM đầu năm 2024. Ảnh: THI HỒNG

Trong sáng 1-1, ngành du lịch TP Đà Nẵng tổ chức đón những du khách nội địa và quốc tế đầu tiên đến địa phương nhân dịp Tết Dương lịch 2024. Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng đón 112 chuyến bay nội địa và quốc tế, ước đạt hơn 15.500 lượt khách. Trong đó, số chuyến bay quốc tế dự kiến 50 chuyến, ước đạt khoảng 7.500 lượt khách.

Tại sân bay, du khách được thưởng thức biểu diễn nghệ thuật chào mừng, tặng hoa, quà, nón lá và trao vé máy bay khứ hồi. Một trong những hoạt động được yêu thích trong ngày đầu tiên của năm mới là du khách được chụp hình check-in lấy ngay. Bà Nguyễn Thị Hoài An, Phó Giám đốc Sở Du lịch Đà Nẵng cho biết, 3 ngày Tết dương lịch, TP Đà Nẵng có gần 450 chuyến bay quốc tế và nội địa, tăng hơn so với năm ngoái 10%.

Cùng ngày, Sở Du lịch tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức chương trình chào đón khách du lịch đầu tiên năm 2024 đến Thừa Thiên Huế bằng đường hàng không. Ông Timotheus và bà Adriane (đều quốc tịch Đức) là 2 vị khách đầu tiên, được tặng 2 vé máy bay khứ hồi nội địa của Vietnam Airlines và quà lưu niệm của Sở Du lịch tỉnh Thừa Thiên Huế. 200 vị khách cùng chuyến bay đầu tiên được tặng quà lưu niệm, thưởng thức chương trình biểu diễn nghệ thuật chào mừng và nhận những lời chúc mừng năm mới từ lãnh đạo tỉnh và ngành du lịch Thừa Thiên Huế.

Ngày 1-1, Sở Du lịch TPHCM phối hợp các hãng hàng không tổ chức lễ đón đoàn khách “xông đất” đầu năm 2024. Tại lễ đón, du khách được chào đón bằng các hoạt động đậm chất truyền thống ngày tết như biểu diễn thư pháp, nghệ thuật tạo hình dân gian từ lá dừa, tò he, trình diễn nhạc cụ dân tộc của các nghệ nhân, cùng hoạt động hái lộc đầu xuân… Nhiều vị khách may mắn đã nhận các phần quà là vé máy bay khứ hồi quốc tế và các sản phẩm du lịch thành phố. Chị Renee Keane (du khách Australia) cho biết, chị cảm thấy rất vui, may mắn khi được tham dự buổi lễ đón tiếp trọng thị của Sở Du lịch TPHCM. Đây là lần thứ hai chị Renee Keane đến với TPHCM xinh đẹp, hiếu khách.

THI HỒNG - MAI AN - XUÂN QUỲNH - VĂN THẮNG