Tính dự báo từ "Con đường tương lai"

Chiều 16-8, tại TPHCM, Thời báo Văn học Nghệ thuật cùng Viện Khoa học Giáo dục và Môi trường phối hợp với một số đơn vị tổ chức tọa đàm “Đến với con đường tương lai - Từ tầm nhìn dự báo đến hành động thực tiễn”.

Tọa đàm được tổ chức nhân dịp ra mắt ấn phẩm Con đường tương lai - Tập 1 (NXB Công an nhân dân) của nhà nghiên cứu Nguyễn Xuân Tuấn.



Cùng tham gia chương trình, ngoài tác giả - nhà nghiên cứu Nguyễn Xuân Tuấn còn có các khách mời: PGS-TS Bùi Hoài Sơn, Ủy viên chuyên trách Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội; nhà văn - nhà báo Hoàng Dự, Tổng Biên tập Thời báo Văn học Nghệ thuật; TS Nguyễn Ngọc Kim Anh, nguyên Giám đốc NXB Thể thao và Du lịch; TS Nguyễn Văn Khương, Viện trưởng Viện Khoa học Giáo dục và Môi trường.

Con đường tương lai - Tập 1 dày gần 1.000 trang, là kết quả của hành trình 5 năm (2019-2024) với rất nhiều tâm huyết và trí tuệ của tác giả với khát vọng đóng góp cho sự phát triển bền vững và hiện đại của đất nước Việt Nam. Đặc biệt, ấn phẩm có sự tham gia của Hội đồng cố vấn là các tổ chức và chuyên gia uy tín như: PGS-TS Trần Xuân Nhĩ, PGS-TS Phạm Tiến Luật, nhà sử học Lê Văn Lan, PGS-TS Đỗ Lai Thúy, PGS Nguyễn Hữu Sơn…

Các khách mời tại chương trình. Từ trái qua: nhà văn - nhà báo Hoàng Dự, tác giả Nguyễn Xuân Tuấn, PGS-TS Bùi Hoài Sơn, TS Nguyễn Văn Khương và TS Nguyễn Ngọc Kim Anh

Thông điệp quan trọng nhất của cuốn sách Con đường tương lai - Tập 1 nằm ở khả năng dự báo và định hướng về một số lĩnh vực trọng yếu như: chính trị, xã hội, kinh tế, văn hóa. Cuốn sách không chỉ cảnh báo về những hiểm họa và rủi ro không lường trước của cá nhân, dân tộc trong tương lai, mà đi xa hơn bằng việc đưa ra những dự báo chiến lược về thể chế, chính sách, bộ máy nhà nước, xu hướng toàn cầu và vai trò của Việt Nam trong bối cảnh mới.

Tác giả - nhà nghiên cứu Nguyễn Xuân Tuấn chia sẻ tại chương trình

Đáng chú ý, nhiều nội dung dự báo và khuyến nghị trong sách đã dần được hiện thực hóa trong thời gian ngắn sau khi công bố đầu năm 2025. Từ các nghị quyết Trung ương, luật pháp Quốc hội, đến chỉ đạo điều hành của lãnh đạo Đảng, Nhà nước và sự chuyển động trong đời sống chính trị - hành chính, nhiều ý tưởng như mô hình quản trị liên vùng, đổi mới lập pháp, chuyển đổi số, tiết kiệm thể chế, phát triển kinh tế tư nhân theo hướng “Khai mở - Nhân văn - Bền vững” đã trở thành hiện thực.

Ấn phẩm "Con đường tương lai - Tập 1" dày 1.000 trang, là kết quả của 5 năm với rất nhiều tâm huyết và trí tuệ của tác giả

Những dự báo trong Con đường tương lai - Tập 1 không phải là sự phỏng đoán lý thuyết viễn tưởng, mà được xây dựng trên cơ sở quan sát thực tiễn, đối chiếu lịch sử, phân tích quy luật phát triển và tầm nhìn cải cách thể chế sâu rộng. Cuốn sách do đó không chỉ là một công trình mang tính học thuật - văn hóa - tư tưởng, mà còn là một kho dữ liệu dự báo, một bản đồ khai phá tương lai, và một nguồn tham chiếu chiến lược cho cải cách thể chế Việt Nam trong thế kỷ XXI.

Ngay trong khuôn khổ tọa đàm, Ban Tổ chức đã chính thức phát động cuộc thi viết "Đến với Con đường tương lai” nhằm khuyến khích độc giả không chỉ đọc và phản biện, mà còn ứng dụng tinh thần của sách vào thực tế đời sống, công việc và chính sách. Bên cạnh đó, thông qua cuộc thi có thể lan tỏa tư tưởng phát triển bền vững từ trường học đến doanh nghiệp, từ khởi nghiệp đến hợp tác xã, từ cộng đồng đến các diễn đàn chính sách và truyền thông. Cuộc thi nhận bài từ nay đến hết tháng 1-2026. Cơ cấu giải thưởng bao gồm: 1 giải nhất trị giá 30 triệu đồng, 2 giải nhì trị giá 20 triệu đồng/giải, 3 giải ba trị giá 10 triệu đồng/giải, 10 giải khuyến khích trị giá 3 triệu đồng/giải. Ngoài ra, những bài viết xuất sắc được đăng báo, tạp chí được nhận thêm nhuận bút 5 triệu đồng/bài. Bạn đọc tìm hiểu thể lệ chi tiết về cuộc thi tại Báo điện tử Thời báo Văn học Nghệ thuật: www.arttimes.vn, các trang tin: www.hocdoc.vn và www.truyenthongtrithucso.com.

