Tòa án Hiến pháp Thái Lan bãi nhiệm Thủ tướng Paetongtarn Shinawatra

Theo Bangkok Post, chiều 29-8, Tòa án Hiến pháp Thái Lan đã ra phán quyết bãi nhiệm Thủ tướng Paetongtarn Shinawatra vì vi phạm đạo đức.

MYBCHCt7BjGQxZALFEue.jpg
Thủ tướng bị bãi nhiệm Paetongtarn Shinawatra. THE NATION

Trong phán quyết, tòa án cho biết, bà Paetongtarn đã vi phạm đạo đức trong cuộc điện thoại, bị rò rỉ hồi tháng 6, với Chủ tịch Thượng viện Campuchia Hun Sen khi cả hai nước đang bên bờ vực xung đột vũ trang ở biên giới. Giao tranh nổ ra vài tuần sau đó và kéo dài 5 ngày.

Phán quyết này mở đường cho việc Quốc hội bầu ra một thủ tướng mới, quá trình có thể kéo dài, với việc đảng Pheu Thai cầm quyền của bà Paetongtarn mất đi quyền lực đàm phán và phải đối mặt với thách thức củng cố liên minh mong manh với đa số sít sao.

Phán quyết cũng đã chấm dứt sớm chức thủ tướng của con gái cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra sau gần 2 tháng bị đình chỉ chức vụ.

Bà Paetongtarn, 39 tuổi, trở thành thủ tướng trẻ nhất trong lịch sử Thái Lan, tham gia chính trường khi người tiền nhiệm Srettha Thavisin cũng bị chính Tòa án Hiến pháp bãi nhiệm 1 năm trước.

Bà là thủ tướng thứ 5 trong vòng 17 năm bị tòa án này bãi nhiệm, cho thấy vai trò trung tâm của Tòa án Hiến pháp trong chính trường Thái Lan.

KHÁNH MINH

