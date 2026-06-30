Tòa án Tối cao Mỹ ra 3 phán quyết quan trọng

Tòa án Tối cao Mỹ ngày 29-6 đã ban hành 3 phán quyết quan trọng liên quan đến luật bầu cử, quyền hạn của Tổng thống đối với các cơ quan độc lập và tính độc lập của Cục Dự trữ Liên bang (FED).

Toà án Tối cao Mỹ. Ảnh: GETTY IMAGES

Trong phán quyết đầu tiên với tỷ lệ 5-4, Tòa án Tối cao bác bỏ yêu cầu của các bang và tổ chức do đảng Cộng hòa dẫn đầu về việc chỉ kiểm đếm phiếu bầu qua đường bưu điện nếu phiếu được nhận trước hoặc đúng Ngày Bầu cử.

Đa số thẩm phán cho rằng, luật liên bang không cấm các bang kiểm đếm những lá phiếu được đóng dấu bưu điện đúng hạn nhưng đến sau Ngày Bầu cử. Phán quyết giúp duy trì các quy định hiện hành tại hơn một nửa số bang và Đặc khu Columbia, trong bối cảnh bầu cử giữa kỳ diễn ra ngày 3-11 tới.



Nhân viên bưu điện đang dỡ các thùng chứa phiếu bầu qua thư của Washington và Oregon tại một trung tâm xử lý và phân phối của Bưu điện Hoa Kỳ (USPS) vào ngày 14-10-2020 tại Portland, Oregon. Ảnh: Getty Images

Trong một phán quyết khác với tỷ lệ 6-3, Tòa án Tối cao cho phép Tổng thống Donald Trump cách chức bà Rebecca Slaughter, Ủy viên Ủy ban Thương mại Liên bang (FTC). Quyết định mở rộng quyền của tổng thống trong việc bổ nhiệm và miễn nhiệm lãnh đạo các cơ quan độc lập thuộc nhánh hành pháp.

Ngay sau đó, trên mạng xã hội Truth Social, Tổng thống Donald Trump ca ngợi phán quyết, cho rằng đây là điều nhiều đời Tổng thống Mỹ theo đuổi từ thập niên 1930.

Trong khi đó, với tỷ lệ 5-4, Tòa án Tối cao tạm thời không cho phép Tổng thống Donald Trump cách chức Thống đốc Cục Dự trữ Liên bang (FED) Lisa Cook trong thời gian vụ kiện đang được xét xử. Theo phán quyết, bà Lisa Cook tiếp tục giữ ghế thành viên Hội đồng Thống đốc FED cho đến khi các thủ tục pháp lý liên quan hoàn tất.

Bà Lisa Cook được cựu Tổng thống Joe Biden bổ nhiệm và là phụ nữ Mỹ gốc Phi đầu tiên giữ cương vị Thống đốc FED. Bà đã khởi kiện sau khi bị Tổng thống Donald Trump ra quyết định miễn nhiệm năm 2025.

Các phán quyết trên được đánh giá sẽ có tác động đáng kể đối với cuộc bầu cử giữa kỳ năm 2026, đồng thời định hình ranh giới quyền lực giữa Nhà Trắng, các cơ quan độc lập và chính quyền bang trong hệ thống chính trị Mỹ.

HẠNH CHI