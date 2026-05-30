Tòa liên bang Mỹ tạm dừng triển khai Quỹ Chống lạm dụng công quyền

Quỹ Chống lạm dụng công quyền được hình thành từ thỏa thuận dàn xếp giữa Tổng thống Donald Trump và Sở Thuế vụ Mỹ (IRS) trong vụ kiện liên quan đến việc hồ sơ thuế của ông bị tiết lộ trái phép. Ảnh: GETTY IMAGES

Theo yêu cầu của Thẩm phán Leonie Brinkema, Bộ Tư pháp không được thực hiện bất kỳ hoạt động nào liên quan đến việc thành lập hoặc vận hành quỹ cho đến khi có phán quyết tiếp theo của tòa án.

Truyền thông Mỹ đưa tin, theo lệnh của tòa, cơ quan này không được chuyển thêm kinh phí vào quỹ, tiếp nhận hoặc xem xét đơn yêu cầu bồi thường, cũng như không được giải ngân bất kỳ khoản tiền nào. Phiên điều trần tiếp theo của vụ kiện được ấn định vào ngày 12-6 tại Alexandria, bang Virginia.

Quỹ Chống lạm dụng công quyền được công bố tuần trước nhằm bồi thường cho những người mà chính quyền Tổng thống Donald Trump cho rằng đã bị các cơ quan liên bang điều tra hoặc truy tố vì động cơ chính trị.

Vụ kiện do một nhóm nguyên đơn khởi xướng, gồm cựu công tố viên liên bang Andrew Floyd, người từng xử lý các vụ án liên quan vụ bạo loạn tại Điện Capitol ngày 6-1-2021 và bị Bộ Tư pháp sa thải vào năm ngoái. Ông cho rằng đây là hành động trả đũa vì công việc của mình. Các nguyên đơn khác gồm Giáo sư Jonathan Caravello, tổ chức Common Cause, thành phố New Haven và Liên đoàn quốc gia các Nhà cung cấp Dịch vụ phá thai.

Quỹ Chống lạm dụng công quyền được lập từ thỏa thuận dàn xếp giữa Tổng thống Donald Trump và Sở Thuế vụ Mỹ, liên quan vụ hồ sơ thuế của ông bị tiết lộ trái phép. Quỹ dự kiến hoạt động đến ngày 1-12-2028, sử dụng kinh phí từ Quỹ Phán quyết của Bộ Tài chính Mỹ để chi trả các khoản bồi thường và dàn xếp pháp lý của chính phủ liên bang.

KHÁNH HƯNG