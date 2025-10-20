Xã hội

Tỏa sáng phẩm chất người phụ nữ Việt Nam trong gia đình và xã hội

Ngày 20-10, Văn phòng UBND TPHCM tổ chức họp mặt chúc mừng Ngày Phụ nữ Việt Nam 20-10.

Dự buổi họp mặt có các đồng chí: Nguyễn Văn Được, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TPHCM; Nguyễn Văn Dũng, Phó Chủ tịch UBND TPHCM…

z7136195964800_2a2953967e151d752cdd273a510749de.jpg
Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được tặng quà chúc mừng Ngày Phụ nữ Việt Nam đến các nữ cán bộ, công chức, viên chức

Tại buổi họp mặt, các đại biểu đã ôn lại truyền thống 95 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (20-10-1930 – 20-10-2025) và 15 năm Ngày Phụ nữ Việt Nam 20-10. Trong từng chặng đường lịch sử của đất nước, phụ nữ từng bước khẳng định vị trí, vai trò, đóng góp quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội.

Trong đó, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức nữ tại Văn phòng UBND TPHCM là bộ phận đóng vai trò then chốt trong công tác tham mưu, thẩm định và thực thi các chính sách phát triển của thành phố. Nữ cán bộ, công chức, viên chức đã thể hiện mình là những điển hình tiêu biểu về lao động giỏi, tri thức sâu rộng, năng lực quản lý hiệu quả và tinh thần trách nhiệm cao.

z7136195968501_000c40b55ffb05f3f190258f539fbd0c.jpg
Đồng chí Nguyễn Văn Được tặng quà chúc mừng Ngày Phụ nữ Việt Nam 20-10 đến các nữ cán bộ, công chức, viên chức

Phát biểu tại buổi họp mặt, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được đánh giá cao sự đóng góp, cống hiến của nữ cán bộ, công chức, viên chức đối với sự phát triển của Văn phòng UBND TPHCM và thành phố nói chung. Đồng chí chúc nữ cán bộ, công chức, viên chức Văn phòng UBND TPHCM mạnh khỏe, hạnh phúc, phát huy phẩm chất tốt đẹp của người phụ nữ Việt Nam, tiếp tục tỏa sáng trong gia đình, cộng đồng và xã hội.

z7136195961201_64882f9274795731ecd9a60bc6ab9a50.jpg
Đồng chí Nguyễn Văn Được tặng quà chúc mừng Ngày Phụ nữ Việt Nam
z7136195960101_fef39541f4c6a89fefeadf831abbcc59.jpg
Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Dũng tặng quà chúc mừng Ngày Phụ nữ Việt Nam
